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    Waipu.tv als Trumpf: Freenet prüft IPO – Analysten fordern Aufklärung

    Waipu.tv als Trumpf: Freenet prüft IPO – Analysten fordern Aufklärung
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    Freenet im Umbruch: Waipu.tv als strategischer Hebel, Analysten fordern Klarheit

    Die freenet AG rückt ihre TV-Streaming-Sparte Waipu.tv immer stärker in den Mittelpunkt der Konzernstrategie und prüft gemeinsam mit Minderheitsaktionären verschiedene strategische Optionen – darunter einen möglichen Börsengang der Exaring AG, die Waipu.tv betreibt. Freenet hält 74,6 Prozent an Exaring; ein IPO ist dem Unternehmen zufolge eine von mehreren denkbaren Alternativen und abhängig von Marktbedingungen und weiteren Faktoren. Die Aktie reagierte auf die Ankündigung kaum (+0,2 Prozent), liegt aber seit Jahresbeginn rund acht Prozent im Minus und auf Jahressicht fast ein Viertel unter dem Vorjahr.

    Operativ hat Waipu.tv zuletzt Fahrt aufgenommen: Ende 2025 zählte die Plattform fast zwei Millionen zahlende Abonnenten. Ab 2026 wird Waipu.tv als eigenständiger Geschäftsbereich (IPTV) ausgewiesen. 2025 trug das Internet-Fernsehen 36 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA bei – nach einem ausgeglichenen Ergebnis im Vorjahr – und soll bis 2028 rund 120 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA beitragen. Auf Konzernebene erzielte freenet 2025 ein bereinigtes EBITDA von rund 515 Millionen Euro; der Konzerngewinn stieg auf gut 271 Millionen Euro. Die Dividendenvorschläge sehen für 2025 eine Erhöhung auf 2,07 Euro je Aktie vor; für 2026–2028 garantiert freenet eine Mindestdividende von zwei Euro oder 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses.

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    Für 2026 gibt der Konzern eine Zielspanne von 500 bis 530 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA und einen freien Mittelzufluss von 270 bis 300 Millionen Euro aus. Langfristig peilt freenet für 2028 ein bereinigtes EBITDA von mindestens 620 Millionen Euro und einen bereinigten freien Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro an.

    Analysten fordern Aufklärung: Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 34,80 auf 33,60 Euro, beließ die Bewertung aber auf „Buy“. Die Bank rechnet für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatzanstieg von rund 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sieht allerdings ein Risiko eines Rückgangs beim bereinigten operativen Ergebnis von etwa 13 Prozent und erwartet Erläuterungen seitens des Managements.

    Neben institutionellen Positionsänderungen (u. a. Hinweise auf Beteiligungen von Marshall Wace) sorgt die Debatte in Anlegerforen für zusätzliche Aufmerksamkeit: Anleger diskutieren Chancen von IPO, Teilverkäufen oder einem Rückkauf von Minderheitsanteilen – Szenarien, die jeweils unterschiedliche Folgen für Aktionärswerte, Dividendenpolitik und operative Kontrolle hätten. Freenet betont, dass der Ausbau von Waipu.tv weiterhin eine strategische Priorität darstellt. Die finale Entscheidung über konkrete Schritte dürfte vom Marktumfeld und Verhandlungen mit Minderheitsaktionären abhängen.



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    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 27,56EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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