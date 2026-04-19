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    Lufthansa kürzt Flotte: Cityline dicht, Jumbos vor dem Aus — Krisenmodus!

    Lufthansa kürzt Flotte: Cityline dicht, Jumbos vor dem Aus — Krisenmodus!
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Lufthansa steht nach einer Woche massiver Arbeitsniederlegungen vor einem tiefgreifenden strategischen und personellen Einschnitt. Nach Angaben des Unternehmens laufen die Flüge inzwischen wieder planmäßig an; in der vergangenen Woche waren jedoch Hunderte Verbindungen ausgefallen, betroffen waren neben der Konzernmarke Lufthansa auch Lufthansa Cargo, Cityline und zeitweise Eurowings. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Kabinengewerkschaft Ufo hatten gemeinsam zu mehrtägigen Streiks aufgerufen.

    Als direkte Reaktion auf die Kombination aus erhöhten Kerosinpreisen und anhaltenden Arbeitskämpfen hat die Konzernführung entschieden, erste Flugzeuge stillzulegen und die Regionaltochter Lufthansa Cityline vorerst zu schließen. Ab sofort sind die 24 Passagier- sowie drei Frachtmaschinen der Cityline außer Betrieb; zudem sollen ab Samstag 27 ältere Canadair CRJ-Jets der Tochter am Boden bleiben. Ende Oktober sollen weitere sechs Langstreckenmaschinen — vier Airbus A340-600 und zwei Boeing 747-400 — folgen, dazu etwa fünf Mittelstreckenflugzeuge. Der endgültige Abschied von mindestens einem Jumbo-Typ ist für das kommende Jahr vorgesehen.

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    Finanzvorstand Till Streichert bezeichnete die Maßnahmen als zwingend und als Vorziehen bereits geplanter Einschnitte. Begründet werden die Entscheidungen mit stark gestiegenen Kerosinkosten (geschätzte Mehrkosten 2026 bis zu 1,5 Mrd. Euro), der schlechten Wirtschaftlichkeit veralteter Jets und den zusätzlichen Kosten durch wiederholte Arbeitskämpfe. Zugleich weist Lufthansa darauf hin, den Kraftstoffbedarf der Passagier-Airlines der Gruppe auf Basis von Rohölpreisen zu rund 80 Prozent abgesichert zu haben.

    Die Schließung von Cityline stieß auf scharfe Kritik seitens der Pilotengewerkschaft: VC-Präsident Andreas Pinheiro nannte die Maßnahme widersprüchlich und ein „Spiel mit der Existenzangst“ der Beschäftigten. Die Gewerkschaft plant vorerst keine weiteren Aktionen und bereitet Sondierungsgespräche zur möglichen Schlichtung vor; ein erster Anlauf war gescheitert. Lufthansa will Gespräche zu Interessenausgleich und Sozialplänen mit Betriebspartnern aufnehmen; den betroffenen Mitarbeitern seien Anschlussangebote gemacht worden, die Gewerkschaften hielten sie jedoch für unzureichend.

    Die Ereignisse verschärfen die ohnehin gespannte Beziehung zwischen Management und fliegendem Personal — öffentlichkeitswirksam zu einem Jubiläumszeitpunkt: Die Auseinandersetzung fiel mit dem 100. Geburtstag der Airline zusammen und löste kritische Kommentare aus Politik und Medien aus. Für Investoren und Beobachter bedeutet dies: kurzfristige Kostenreduzierung durch Flottenkürzung, aber mittelfristig höhere Risiken für den Flugbetrieb durch beschädigte Arbeitsbeziehungen und möglichen Kapazitätsabbau an den Drehkreuzen Frankfurt und München.



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