    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker überrascht: Iran-Krise treibt Q1-Gewinn deutlich über Erwartungen

    Wacker überrascht: Iran-Krise treibt Q1-Gewinn deutlich über Erwartungen
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Der Münchner Chemiekonzern Wacker hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs überraschend stärker verdient als von Marktteilnehmern erwartet. Nach vorläufigen Zahlen teilte das Unternehmen am Freitagabend mit, dass Kunden aufgrund der geopolitischen Unsicherheit Bestellungen vorgezogen hätten. Als Folge dürfte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit rund 173 Millionen Euro deutlich über den internen und externen Schätzungen liegen.

    Der Konzernumsatz belief sich demnach im ersten Quartal auf gut 1,4 Milliarden Euro nach knapp 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr hob Wacker die Umsatzprognose an: Der Erlös soll den Vorjahreswert von knapp 5,5 Milliarden Euro nun um einen hohen einstelligen Prozentsatz übertreffen. Die bisherige Erwartung sah lediglich ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich vor. Trotz des positiven Umsatzausblicks bestätigte das Management die operative Ergebnisprognose; das Ebitda für das Gesamtjahr soll unverändert zwischen 550 und 700 Millionen Euro liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Short
    98,71€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,96€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Nachricht sorgte für eine moderate Kursreaktion: Die Wacker-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um rund 1,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zu. Analysten reagierten zurückhaltend. Das US-Haus Jefferies beließ die Einstufung auf „Hold“ und setzte das Kursziel bei 74 Euro. Analyst Marcus Dunford-Castro betonte in einer Studie, er erwarte eine positive, aber begrenzte Reaktion des Marktes auf die vorläufigen Zahlen und die Umsatzanhebung.

    Die kurzfristige Ergebnisverbesserung ist nach Einschätzung von Beobachtern teilweise temporär bedingt: Ein Vorziehen von Bestellungen infolge geopolitischer Risiken steigert zwar kurzfristig Umsatz und Ebitda, liefert jedoch keinen zwingenden Beleg für eine nachhaltige operative Verbesserung. Wichtige Fragen bleiben daher offen, etwa die Entwicklung der Nachfrage nach Spezialchemikalien in den kommenden Quartalen, Zinsszenario und Energiepreise, die weiterhin maßgeblichen Einfluss auf Margen und Investitionen haben.

    Für Anleger bedeutet die aktuelle Meldung ein positives Momentum, jedoch keine Neubewertung der längerfristigen Prognosen. Entscheidend bleibt, ob Wacker die höheren Umsätze in den kommenden Perioden stabilisieren kann oder ob es sich vornehmlich um einen einmaligen Effekt durch die Nachfragevorspannung handelt. Langfristig hängt Wackers Ertragssituation maßgeblich von der Konjunkturentwicklung in den Kernmärkten und von der Fähigkeit ab, Preissteigerungen an Kunden weiterzugeben. Energiemärkte, Produktionskosten und regulatorische Vorgaben zur Nachhaltigkeit könnten die Ergebnisentfaltung dämpfen oder verstärken. Anleger sollten die Quartalszahlen in den kommenden Berichten auf Bestandsaufbau, Auftragsbestand und Margenentwicklung prüfen. Kurzfristig bietet die Meldung Kursunterstützung, doch für ein Upgrade der Anlageempfehlungen bedürfte es einer klaren Bestätigung nachhaltiger Nachfrage und stabiler Margen durch das Management. Investoren sollten kurzfristige Chancen nutzen, aber Risikoaufschläge und Bewertungsdisziplin beibehalten. Die nächste Quartalsmeldung wird richtungsweisend sein. Wichtig für Investoren.



    Wacker Chemie

    +4,03 %
    +7,87 %
    +22,15 %
    +36,29 %
    +49,69 %
    -37,38 %
    -29,66 %
    +18,20 %
    +0,53 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
    Wacker Chemie direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 95,50EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wacker überrascht: Iran-Krise treibt Q1-Gewinn deutlich über Erwartungen Der Münchner Chemiekonzern Wacker hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs überraschend stärker verdient als von Marktteilnehmern erwartet. Nach vorläufigen Zahlen teilte das Unternehmen am Freitagabend mit, dass Kunden aufgrund der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     