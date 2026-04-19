Netflix setzt auf KI – Aktie stürzt trotz Rekordgewinn

Finanziell präsentierte sich Netflix robust, gab aber eine etwas enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Quartal ab. Nachdem das Unternehmen den milliardenschweren Übernahmeversuch von Warner Bros. aufgegeben hatte, rechneten Marktteilnehmer mit Entlastung der Bilanz – die Mittel könnten für Wachstum genutzt werden. Dennoch lag die Ausblicksgröße bei 78 US‑Cent Gewinn je Aktie unter dem Konsens von rund 84 Cent, woraufhin die Aktie im nachbörslichen Handel zwischen neun und zehn Prozent fiel. Das vergangene Quartal war operativ stark: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar , der Nettogewinn legte um knapp 83 Prozent auf 5,28 Milliarden Dollar zu; das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 Dollar und übertraf Analystenschätzungen deutlich. Nutzerzahlen veröffentlicht Netflix nur noch sporadisch, was die Analyse der Wachstumsperspektive erschwert.

Netflix kündigt an, Künstliche Intelligenz in der Produktion von Filmen und Serien deutlich stärker zu nutzen. Co‑CEO Ted Sarandos betonte nach Vorlage frischer Quartalszahlen, KI entlaste Künstler nicht von ihrer zentralen Rolle, könne ihnen aber leistungsfähigere Werkzeuge zur Verwirklichung kreativer Visionen bereitstellen. Bereits heute setze Netflix KI etwa bei Aufnahmeplanung, Spezialeffekten und personalisierten Empfehlungen ein; der kürzliche Erwerb von InterPositive, einem von Ben Affleck gegründeten Anbieter von KI‑Tools für Filmemacher, unterstreicht die strategische Priorität der Technologie. In Hollywood wird der Trend ambivalent bewertet: Studios sehen Kostensenkungspotenzial, Kreative warnen vor einem schleichenden Arbeitsplatzverlust.

Personalpolitisch sorgt der angekündigte Abgang von Mitgründer Reed Hastings aus dem Verwaltungsrat für Aufmerksamkeit. Hastings wird sein Mandat im Juni nicht verlängern; laut Sarandos steht der Schritt nicht im Zusammenhang mit den Übernahmeplänen.

Rechtlich erlitt Netflix in Deutschland eine Niederlage: Der Bundesgerichtshof erklärte eine AGB‑Klausel für unwirksam, wonach Kündigungen erst nach Aufbrauch von Restguthaben aus Geschenkkarten wirksam würden. Der BGH qualifizierte Streaming‑Verträge als Dienstverträge; die beanstandete Regelung könne Kündigungen um bis zu 39 Monate verzögern und benachteilige Verbraucher unangemessen. Verbraucherschützer begrüßten das Urteil.

Analysten reagierten differenziert: Jefferies senkte das Kursziel moderat, beließ aber die Kaufempfehlung – Indiz dafür, dass Analysten trotz kurzfristiger Enttäuschung langfristiges Potenzial sehen.

Investoren und Marktbeobachter interpretieren die Entwicklung als Balanceakt: Netflix muss weiter massiv in Inhalte investieren, zugleich aber Margen stabilisieren und Kapital diszipliniert einsetzen. Der Verzicht auf die Warner‑Übernahme signalisiere finanzielle Zurückhaltung, gleichzeitig zwinge der zunehmende Wettbewerb zu technologischer Innovation. Die Debatte um KI‑Einsatz, Urheberrechte und Tariffragen dürfte regulatorische Aufmerksamkeit erzeugen und langfristig die Kostenstrukturen der Branche beeinflussen. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil, mittel‑bis langfristig hängt die Bewertung an Wachstums- und Margenkontrolle. Analysten werden die nächsten Quartale besonders genau beobachten und beurteilen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,72 % und einem Kurs von 97,31USD auf Nasdaq (18. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.