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    Fuchs’ Mega-Ziele bis 2031: Umsatz 4,5 Mrd., Ebit-Marge bis 15%

    Fuchs’ Mega-Ziele bis 2031: Umsatz 4,5 Mrd., Ebit-Marge bis 15%
    Foto: FUCHS PETROLUB

    Fuchs, der weltweit tätige Schmierstoffhersteller mit Sitz in Mannheim und Notierung im MDax, hat im Vorfeld seines Kapitalmarkttages ehrgeizige Zielmarken für das Jahr 2031 vorgelegt. Demnach strebt das Management unter Konzernchef Stefan Fuchs einen Umsatz von 4,0 bis 4,5 Milliarden Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in einer Spanne von 550 bis 600 Millionen Euro an. Das entspräche gegenüber dem zuletzt geplanten Ebit für 2026 von 450 Millionen Euro einem Aufschlag von gut einem Viertel bis nahezu vierzig Prozent und einer Zielmarge zwischen 13 und 15 Prozent.

    Für 2025 wies das Unternehmen Erlöse von knapp 3,6 Milliarden Euro und ein Ebit von 435 Millionen Euro aus; für 2026 ist ein Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und ein Ebit von 450 Millionen Euro geplant. Bestandteil der Strategie ist zudem eine aktionärsfreundliche Ausrichtung: Die Dividende soll im Zielzeitraum jährlich ansteigen, die Auszahlung für eine Vorzugsaktie wurde jüngst um sechs Cent auf 1,23 Euro erhöht. Fuchs betont, dass diese Planung auf der Annahme einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Verkaufspreisen fußt; Annahmen und Fortschritte sollen jährlich auf ihre Auswirkungen auf die Zielerreichung überprüft werden.

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    Analysten reagieren differenziert: Die DZ Bank hat ihre Einstufung von „Verkaufen“ auf „Halten“ angehoben und den fairen Wert von 36 auf 40 Euro erhöht. Sie begründet die Aufwertung mit der neuen Strategie, die margenstarke Wachstumsfelder priorisiere und die ambitionierten 2031-Ziele untermauere, weist aber zugleich auf Belastungen durch einen schwachen Industrietrend in Europa und den Transformationsdruck in der Automobilbranche hin. Die britische Investmentbank Barclays bleibt dagegen bei „Overweight“ und bestätigt ein Kursziel von 52 Euro; Barclays bezeichnet die FUCHS100-Ziele als vergleichsweise konservativ und unter ihren eigenen Erwartungen für 2031.

    Konkrete Maßnahmen, mit denen Fuchs die Ziele erreichen will, beinhalten die Fokussierung auf margenstarke Spezialschmierstoffe, den Ausbau in wachstumsstarken Regionen sowie selektive Zukäufe zur Ergänzung technologischer Kompetenzen. Zudem spielt Nachhaltigkeit eine größere Rolle: Effizienzgewinne in Produktion und eine Ausweitung biobasierter Produkte könnten die Abhängigkeit von volatilen Rohölpreisen mindern. Allerdings sind Integrationsrisiken bei Übernahmen, Währungsschwankungen und mögliche Preisdruckphasen in zyklischen Endmärkten weiterhin zu berücksichtigen. Kurzfristig bleiben Analystenschätzungen und operative Kennzahlen die entscheidende Bewertungsgrundlage für Anleger weltweit.



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    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 38,58EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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