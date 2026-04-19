Fuchs’ Mega-Ziele bis 2031: Umsatz 4,5 Mrd., Ebit-Marge bis 15%

Fuchs, der weltweit tätige Schmierstoffhersteller mit Sitz in Mannheim und Notierung im MDax, hat im Vorfeld seines Kapitalmarkttages ehrgeizige Zielmarken für das Jahr 2031 vorgelegt. Demnach strebt das Management unter Konzernchef Stefan Fuchs einen Umsatz von 4,0 bis 4,5 Milliarden Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in einer Spanne von 550 bis 600 Millionen Euro an. Das entspräche gegenüber dem zuletzt geplanten Ebit für 2026 von 450 Millionen Euro einem Aufschlag von gut einem Viertel bis nahezu vierzig Prozent und einer Zielmarge zwischen 13 und 15 Prozent.

Für 2025 wies das Unternehmen Erlöse von knapp 3,6 Milliarden Euro und ein Ebit von 435 Millionen Euro aus; für 2026 ist ein Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und ein Ebit von 450 Millionen Euro geplant. Bestandteil der Strategie ist zudem eine aktionärsfreundliche Ausrichtung: Die Dividende soll im Zielzeitraum jährlich ansteigen, die Auszahlung für eine Vorzugsaktie wurde jüngst um sechs Cent auf 1,23 Euro erhöht. Fuchs betont, dass diese Planung auf der Annahme einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Verkaufspreisen fußt; Annahmen und Fortschritte sollen jährlich auf ihre Auswirkungen auf die Zielerreichung überprüft werden.