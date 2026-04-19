1.000-Euro-Prämie freiwillig für Arbeitgeber: Entlastung oder Luftnummer?

Arbeitgebervertreter warnen vor unrealistischen Erwartungen. Der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter bezeichnete die Idee angesichts einer drohenden Insolvenzwelle als nicht praktikabel und warf Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil vor, Erwartungen geschürt und die Umsetzung auf die Unternehmen abgeladen zu haben. Auch der Handelsverband (HDE) kritisiert, die Bürgerentlastung werde einseitig den Betrieben aufgebürdet, die selbst unter steigenden Kosten leiden. Verdi signalisiert, Einmalzahlungen dürften nicht als Ersatz für echte Tariflohnerhöhungen dienen.

Die von der Bundesregierung angekündigte steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro sorgt in Wirtschaft und Politik für heftige Debatten. Kernproblem: Die Zahlung soll Arbeitgebern freigestellt werden – Firmen können, müssen aber nicht zahlen. Branchenverbände, Gewerkschaften und Kommunalverantwortliche sehen darin erhebliche Verteilungs- und Durchsetzungsprobleme.

Praktische Hürden sind bereits erkennbar: In Branchen mit jüngst abgeschlossenen Tarifverträgen sind zusätzliche Einmalzahlungen oft ausgeschlossen, und wo Verhandlungen beginnen, steht die Prämie derzeit nicht auf der Agenda. Große Konzerne reagieren überwiegend zurückhaltend; Thyssenkrupp lehnt pauschale Zahlungen ab, weil sie falsche Erwartungen schürten, die Unternehmen beim Kostendruck enttäuschen müssten. Demgegenüber hat die Drogeriekette Rossmann bereits eine Zahlung angekündigt: 500 Euro für Beschäftigte, für Verkaufshilfen 250 Euro, sobald die Regelung in Kraft ist.

Auch die öffentliche Hand dürfte größtenteils nicht mitziehen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) rechnet vor, dass eine Auszahlung an Landesbeschäftigte inklusive Beamter rund 2,3 Milliarden Euro kosten würde und aktuell nicht darstellbar sei. Politisch ist die Frage geteilt: Junge Union und Teile der Politik sehen keine Notwendigkeit, Beamte einzubeziehen; Gewerkschaften fordern Gleichbehandlung.

Parallel zu Debatten über Einmalzahlungen werden alternative Entlastungsmaßnahmen diskutiert: Eine dauerhafte Erhöhung der Pendlerpauschale wird vom Bund der Steuerzahler als sachgerechter vorgeschlagen, die Grünen bringen hingegen ein Tempolimit von 130 km/h ins Spiel – mit dem Argument sofortiger Spritersparnis und Sicherheitsgewinnen. Kritiker weisen darauf hin, dass eine höhere Pendlerpauschale vielen Arbeitnehmern wegen der Werbungskostenpauschale erst spät oder gar nicht zugutekäme.

Vor dem Hintergrund angespannter Energiemärkte, hoher Kostenbelastungen in der Industrie und negativer Analystenkommentare – etwa Barclays’ Herabstufung von Thyssenkrupp – bleibt fraglich, wie groß die praktische Reichweite der Regierungsmaßnahme sein wird. Die Koalition prüft eine Ausweitung der Steuerfreiheit auf 2027; im Gesetzgebungsverfahren dürfte sich deshalb noch entscheiden, ob die Prämie zu einem spürbaren Instrument der Entlastung wird oder weitgehend symbolischen Charakter behält.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 9,168EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.