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    Behra erhöht Anteil auf 15% – fordert Sonderprüfer bei SMT Scharf

    Behra erhöht Anteil auf 15% – fordert Sonderprüfer bei SMT Scharf
    Foto: SMT Scharf GmbH

    SMT Scharf steht im Fokus eines Aktionärsverlangens und einer Stimmrechtsmitteilung: Der Investor Damian Behra meldete am 16. April 2026 einen Anstieg seines Stimmrechtsanteils an der SMT Scharf AG auf 15,02 Prozent (ISIN DE000A3DRAE2), nachdem er zuvor 10,01 Prozent gehalten hatte. Zeitgleich hat Behra über die Kanzlei P+P Pöllath + Partners die Ergänzung der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 19. Mai 2026 in Hamm beantragt. Kernforderung: die Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG zur Untersuchung umfangreicher Vorwürfe gegen Vorstand und Aufsichtsrat.

    Behra begründet seinen Antrag mit detaillierten Auffälligkeiten in den Geschäftsbeziehungen zur russischen Tochter OOO SMT Scharf (Novokuznetsk) und einem offenbar eng verflochtenen Handelspartner, der im September 2023 gegründeten OOO Eglatech (Kemerovo). Nach Analyse vorliegender russischer Finanzberichte entfallen 2024 von OOO SMT Scharf-Umsätzen in Höhe von RUB 910,8 Mio. rund RUB 459,5 Mio. auf Geschäfte mit OOO Eglatech. Letztere wies für 2024 einen Umsatz von RUB 637,5 Mio. bei einer ungewöhnlich hohen Bruttomarge von 63 Prozent aus. Eglatech habe nur RUB 148,1 Mio. gezahlt, sodass offene Forderungen der OOO SMT Scharf in Höhe von RUB 311,4 Mio. verblieben.

    Besonders kritisch: Wirtschaftsberechtigter der OOO Eglatech ist nach Behra-Angaben der langjährige Geschäftsführer der OOO SMT Scharf, Andrey Logvenkov, was Interessenkonflikte nahelege. Weiter moniert Behra die Übertragung von Liquidität an Eglatech sowie das Ausbleiben der Einziehung konzerninterner Forderungen (zum 31.12.2024: RUB 236,431 Mio. gegenüber der SMT Scharf GmbH). Es bestehe der Verdacht, dass Gewinne des russischen Geschäfts dem Konzern entgingen und interne Kontrollen sowie Aufsichtspflichten versagt hätten.

    Ein weiterer Schwerpunkt des Prüfauftrags sind mögliche Verstöße gegen Sanktionsvorschriften: Im Juni 2025 wurden Konformitätsbescheinigungen erteilt, die Vertrieb sanktionierter Produkte in der Eurasischen Wirtschaftsunion ermöglichen könnten. Behra verweist auf die „Best-Effort“-Pflichten nach Art. 8a der EU-Verordnung 833/2024 und wirft dem Vorstand vor, Sanktions- und Compliance-Risiken nicht ausreichend gesteuert zu haben.

    Als vorgeschlagene Sonderprüfer nennt Behra RSM Ebner Stolz (Stuttgart) bzw. ersatzweise Forvis Mazars (Berlin). Der Prüfauftrag soll die Geschäftsvorfälle seit 1. Januar 2022 beleuchten, Verantwortlichkeiten klären und mögliche Schadensersatzansprüche prüfen. SMT Scharf ist aufgefordert, die Angelegenheit auf der HV zu behandeln; die Entwicklung könnte Governance-, Compliance- und rechtliche Risiken für das Unternehmen und dessen Management spürbar verschärfen.



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    ISIN:DE000A3DRAE2WKN:A3DRAE
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    Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 8,90EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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