Aixtron: 450 Mio. Wandelanleihe — Aktie stürzt nach Rallye ab

Die Platzierung erfolgte zeitgleich mit einer so genannten Delta-Platzierung: Einige Käufer der Wandelanleihe verkauften Aktien aus ihrem Bestand im Umfang von bis zu 140 Millionen Euro, um ihre Hedging-Positionen abzusichern. Nach Bloomberg-Angaben lag der Platzierungspreis unter 38,75 Euro; Aixtron selbst erzielt aus dieser Transaktion keine Erlöse. Banken, die das Geschäft arrangierten, boten diese zusätzlichen Aktien an; die Emission war Berichten zufolge überzeichnet.

Der Halbleiterausrüster Aixtron hat eine Wandelanleihe über 450 Millionen Euro platziert, um seine Liquidität zu stärken. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis April 2031 und sind in Aktien wandelbar; die potenzielle Umwandlung entspricht 7,9 Prozent des Grundkapitals. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro, der effektive Wandlungspreis durch Aufzinsung bei Fälligkeit bei rund 51,01 Euro. Die Papiere sind nicht laufend verzinst, der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, insbesondere zur Finanzierung organischen Wachstums, möglicher Zukäufe sowie Aktienrückkäufen.

An den Börsen verlief die Reaktion zwiespältig. Am Vortag war die Aixtron-Aktie nach überraschend starken Zahlen und einer Prognoseanhebung um 20,4 Prozent auf ein Hoch seit 2001 gesprungen. Am darauffolgenden Handelstag gaben die Papiere allerdings wieder nach, zeitweise bis zu 9,5 Prozent, zuletzt rund sechs Prozent, und rutschten damit unter die 40-Euro-Marke. Händler führten die Gewinnmitnahmen unter anderem auf die angekündigte Kapitalmaßnahme und die verwässernde Wirkung für Altaktionäre zurück.

Analystenkommentare fassen die Ambivalenz zusammen: Die DZ Bank betonte, das Unternehmen gewinne finanziellen Spielraum für Wachstum und Investitionen, warnte aber zugleich vor kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Die Deutsche Bank senkte ihr Votum von „Kaufen“ auf „Halten“ und hob das Kursziel auf 38,00 Euro. Fundamentals wie ein geschätztes KGV 2026 von etwa 60 erscheinen derzeit anspruchsvoll, während die Aktie auf Zwölfmonatsbasis rund 277 Prozent zugelegt hat. Insgesamt verschafft die Wandelanleihe Aixtron Handlungsspielraum, erhöht aber kurzfristig Unsicherheit durch Verwässerung und hedgebedingt getriebene Aktienverkäufe.

Marktbeobachter betonten, dass der anfängliche Wandlungspreis von 50,375 Euro rund 30 Prozent über dem Referenzkurs von 38,75 Euro liegt, was den Investoren einen Aufschlag gewährt und den Verwässerungseffekt abmildern soll. Aixtron hatte den Handel zuvor bei 42,35 Euro beendet; im weiteren Verlauf sank der Kurs bis auf 38,34 Euro. Händler kommentierten, das Management habe den Kursanstieg gezielt für die Refinanzierung genutzt. Langfristig sehen Analysten Chancen durch die starke Nachfrage in der Halbleiterindustrie und mögliche strategische Zukäufe. Investoren müssen daher Zwischenchancen gegen längerfristiges Wachstumsprofil abwägen. Fundamentalanalyse und Risikomanagement sind entscheidend.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,41 % und einem Kurs von 44,35EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.