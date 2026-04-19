PLANOPTIK: Großaktionär fällt unter 3% — Jahresberichte am 29. April

Kern der Stimmrechtsmitteilungen: Simon Haindl (geb. 18.12.1989) meldet als meldepflichtige Person Veränderungen in seinem und dem seiner verbundenen Gesellschaften zugerechneten Anteil an PLANOPTIK. Zum 16. April 2026 wurden ihm insgesamt 135.000 Stimmrechte zugerechnet, was 2,98 % der nach § 41 WpHG festgestellten Gesamtstimmrechte (4.525.000) entspricht. Damit fiel sein ausgewiesener Anteil gegenüber der letzten Meldung (3,98 %) unter die 3‑Prozent‑Schwelle. In einer separaten Mitteilung vom gleichen Tag weist die ShapeQ GmbH – offenbar als mit Haindl verbundene Einheit – für den 15. April 2026 180.000 Stimmrechte bzw. 3,98 % aus; auch hier ist der Anteil gegenüber der vorherigen Meldung (5,52 %) rückläufig. In beiden Fällen wurden keine Finanzinstrumente gemeldet; es handelt sich demnach um direkte bzw. zurechenbare Aktienbestände.

PLANOPTIK AG hat am 17. April 2026 mehrere Pflichtmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz veröffentlicht, die auf Veränderungen bei wesentlichen Stimmrechtsanteilen sowie auf die bevorstehende Veröffentlichung der Jahresabschlüsse hinweisen. Die Meldungen betreffen zwei Stimmrechtsmitteilungen (§ 40 WpHG) und eine Vorabbekanntmachung zu den Finanzberichten (§§ 114, 115, 117 WpHG).

Die Behördenmeldungen dokumentieren damit Nettoveräußerungen bzw. sonstige Veränderungen in der Zusammensetzung bedeutender Aktionärspositionen. Konkrete Gründe nennt die Mitteilung nicht; Handelsstrategien, Portfolioanpassungen oder gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen sind mögliche Erklärungen, bleiben aber Spekulation. Wichtig für Anleger ist, dass mit den Meldungen die Transparenz über kontrollierende bzw. einflussnehmende Aktionärspositionen wiederhergestellt wird, da Schwellenüber- oder -unterschreitungen Stimmkraft und Governance‑Signale verändern können.

Parallel dazu kündigt PLANOPTIK die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des Konzern‑Jahresfinanzberichts an. Beide Berichte sollen am 29. April 2026 auf der Investor‑Webseite des Unternehmens (https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/) veröffentlicht werden. Investoren und Analysten sollten damit kurzfristig sowohl aktualisierte Zahlen als auch mögliche Erläuterungen zu Strategie, Kapitalstruktur und Anteilsbewegungen erwarten.

Insgesamt liefern die Meldungen ein Bild von Abnahmen bei mehreren relevanten Anteilsinhabern und bereiten zugleich die Vorlage der Jahresabschlüsse vor – ein Termin, der zusätzliche Informationen zur finanziellen Lage und zur Perspektive von PLANOPTIK liefern dürfte.

Die Plan Optik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,57 % und einem Kurs von 10,15EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.