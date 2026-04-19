Goldman Sachs drosselt Derivate-Exposure bei NORMA – Stimmrechte knapp

Kernaussage: Auf Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte von 31.862.400 Aktien weist Goldman Sachs gegenüber NORMA eine nach § 40 WpHG gemeldete Gesamtexposition von 6,08 % (Meldung vom 16.4.) aus, die sich eine Tag später auf 4,77 % reduziert. Dabei stiegen die zugerechneten Stimmrechte leicht von 0,73 % auf 0,78 %, während die Positionen in Finanzinstrumenten merklich schrumpften – von 5,35 % auf 3,99 %.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat binnen weniger Tage zwei Stimmrechtsmitteilungen zu Anteilen an der NORMA Group SE veröffentlicht und damit Bewegungen bei direkten Stimmrechten und damit verbundenen Finanzinstrumenten offengelegt. Die Meldungen wurden am 16. und 17. April 2026 über den Dienst EQS publiziert.

Konkrete Bestandsveränderungen: Die zugerechneten Stimmrechte (Zurechnung nach §§ 33, 34 WpHG) erhöhten sich von 233.180 auf 248.234 Aktien (+15.054 Stück), was die leichte Anhebung des Stimmrechtsanteils erklärt. Parallel reduzierte sich die Zahl der über Instrumente dargestellten Stimmrechte deutlich: Positionen in der Kategorie „Right To Recall“ fielen von 1.150.789 auf 757.542 Stück, die Summe der sonstigen Instrumente (Swaps, Call-Warrants) ging von 554.279 auf 515.347 zurück. Insgesamt sank die absolute Instrumentenposition damit um rund 432.179 zugerechnete Stimmrechte.

Instrumententypen und Laufzeiten: Die Meldungen listen verschiedene Derivate auf: offene „Right To Recall“-Instrumente, Barausgleich bei Calls mit Laufzeit bis 31.12.2030 sowie Swaps mit Fälligkeit 31.03.2036. Die Swaps und Calls sind als Barabrechnung gekennzeichnet. Solche Instrumente können – je nach Vertragslage – Stimmrechtsrisiken übertragen oder nur wirtschaftliche Exponierung darstellen; die Meldung differenziert nach § 38 WpHG.

Organisatorisches und Hintergrund: Mitteilender ist The Goldman Sachs Group, Inc. (Wilmington, DE, USA). In der Meldung wird zudem auf die Konzernstruktur verwiesen (u. a. Goldman Sachs Asset Management-Einheiten), wobei Goldman Sachs angibt, weder beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu beherrschen, die Stimmrechte der NORMA Group halten. Die erste Meldung nennt als Auslöser eine freiwillige Konzernmeldung aufgrund einer Schwellenüberschreitung auf Tochtergesellschaftsebene (Datum der Schwellenberührung: 10.4.), die zweite Meldung dokumentiert eine weitere Berührung am 13.4.

Bewertung: Für Anleger signalisiert die kurzfristige Reduktion der instrumentellen Exposition eine Portfolioumschichtung, Teilexercices oder Anpassung derivative Positionen. Der direkte Stimmrechtsanteil bleibt mit unter 1 % marginal, während die frühere instrumentelle Quote bis zu 6 % höhere wirtschaftliche Relevanz andeutete.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 14,62EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.