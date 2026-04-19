B&C bietet 15 € je Aktie: Übernahmeofferte für Semperit mit 25% Prämie

Die B&C-Gruppe hält bereits 12.031.400 Semperit-Aktien, das sind rund 58,48 % des Grundkapitals und der Stimmrechte. Ziel des Angebots ist der Erwerb sämtlicher übriger ausstehender Inhaberaktien (ISIN AT0000785555) — maximal bis zu 8.542.034 Stückaktien bzw. rund 41,52 % des Kapitals. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und ist ausdrücklich nicht als Delisting-Angebot konzipiert. Als aufschiebende Bedingung ist jedoch vorgesehen, dass der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter 2.671,68 Punkte fallen darf — ein Niveau, das einem Kursrückgang von rund 50 % gegenüber dem Schlusskurs vor der Angebotsankündigung entspricht.

Die B&C Holding Österreich GmbH hat die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Semperit AG Holding veröffentlicht. Das Angebot sieht einen Barpreis von 15,00 EUR je Aktie (ex Dividende) vor; dies entspricht einer Prämie von rund 25,2 % gegenüber dem Schlusskurs vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht am 17. März 2026 und einer Prämie von etwa 17,2 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate. Die Annahmefrist beginnt am 17. April 2026 und endet am 12. Juni 2026 um 17:00 Uhr Wiener Ortszeit.

Die Angebotsunterlage ist nach Abschluss der Prüfung durch die Übernahmekommission online verfügbar (B&C-Gruppe, Semperit, takeover.at) und kann zusätzlich als Druckexemplar bei der UniCredit Bank Austria bezogen werden; depotführende Banken informieren ihre Kunden gesondert über das Prozedere zur Angebotsannahme. B&C betont, dass die Mitteilung ausschließlich Informationszwecken dient und die Angebotsunterlage allein maßgeblich ist; das Angebot unterliegt österreichischem Recht.

Parallel meldete Semperit in einer Ad-hoc-Mitteilung, dass das operative EBITDA für das 1. Quartal 2026 voraussichtlich rund 26 Mio. EUR betragen wird (Q1 2025: 11,1 Mio. EUR), somit in etwa auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 (Q4 2025: 27,4 Mio. EUR). Die Jahresprognose bleibt unverändert: Für 2026 wird ein operatives EBITDA von rund 95 Mio. EUR (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) angestrebt. Management weist jedoch auf erhöhte Unsicherheiten durch geopolitische Faktoren und mögliche Rohstoffengpässe hin, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte dämpfend wirken könnten. Die detaillierten Q1-Zahlen werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

In Summe signalisiert das Angebot von B&C eine Fortsetzung der Konsolidierung hinter der bestehenden Mehrheitsbeteiligung, während Semperit operativ an Fahrt gewinnt — beides Themen, die für Investoren und Analysten in den kommenden Wochen im Fokus stehen dürften.

Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 14,95EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.