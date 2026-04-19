Euro schwankt um 1,18 USD – Nahost & Ölpreise bestimmen die Richtung

Treiber der jüngsten Kursbewegungen sind vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Meldungen über Fortschritte bei Verhandlungen und die Ankündigung, Handelsschiffen vorübergehend wieder die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erlauben, verbesserten die Risikoaversion der Anleger. Diese Entspannung führte zu einem deutlichen Rückgang der Öl‑ und Gaspreise, was kurzfristig die Inflationserwartungen dämpfte und dem Euro Unterstützung bot. Zugleich hatte der Konflikt die Inflation in der Eurozone spürbar angetrieben; EZB‑Präsidentin Christine Lagarde warnte wiederholt vor kurzfristigen Inflationsrisiken infolge höherer Energiepreise, wies aber darauf hin, dass die mittelfristigen Effekte vom weiteren Verlauf und der Dauer des Konflikts abhängen.

Die europäische Gemeinschaftswährung zeigte sich in den vergangenen Handelstagen insgesamt volatil und pendelte zuletzt um die Marke von 1,18 US‑Dollar. Nachdem der Euro zwischenzeitlich bis auf 1,1849 Dollar gestiegen war, rutschte er im New Yorker Handel wieder unter die 1,18‑Marke und notierte zuletzt bei rund 1,1780 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte ihren Referenzkurs mehrfach knapp unterhalb dieser Schwelle fest. Damit bleibt der Kurs in einer engen Bandbreite, in der politische Nachrichten und Energiepreise die Richtung vorgeben.

Fundamentaldaten lieferten bislang keine klaren Impulse: Die vorläufige Inflationsrate für März lag mit 2,6 Prozent leicht über der ersten Schätzung, konnte die Märkte aber nicht nachhaltig in Richtung stärkerer Zinserwartungen bewegen. Überraschend positive britische Konjunkturdaten stützten zwar die Risikobereitschaft, wirkten sich jedoch kaum auf das Pfund aus.

Marktteilnehmer und Banken beschreiben das technische Bild des Euro weiterhin als konstruktiv. Analysten der Landesbank Hessen‑Thüringen (Helaba) sehen eine erhöhte Risikobereitschaft infolge der Hoffnung auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran; Widerstände verorten sie bei etwa 1,1825 und rund 1,1920 Dollar. Die Commerzbank betont, dass in den kommenden Wochen vor allem die Entwicklung der Zinserwartungen die Wechselkursdynamik bestimmen dürfte.

Ausblick: Kurzfristig dürften Nachrichten zum Nahostkonflikt sowie die Volatilität der Energiepreise die Haupttreiber bleiben. Konjunkturseitig stehen nur wenige marktrelevante Termine an; zu beobachten sind vor allem die EU‑Handelsbilanz und weitere geldpolitische Kommentare, die die Richtung für die Märkte vorgeben könnten.

Sollte sich die Lage im Nahen Osten erneut verschärfen, wären rückläufige Risikobereitschaft, steigende Energiepreise und damit höhere Inflationsrisiken sowie Druck auf die Währung zu erwarten. Im Gegenteil würde eine anhaltende Deeskalation Spielraum für eine nachhaltigere Euro‑Erholung bieten und Leitzinsdiskussionen aufseiten der EZB entspannen. Investoren sollten daher kurzfristig Positionen in energie‑und exportabhängigen Titeln sowie Hedging‑strategien gegen Ölpreisschocks prüfen und geldpolitische Signale der EZB genau verfolgen. Zudem sind US‑Konjunkturdaten und mögliche Zinssignale der Fed als Kursmotoren zu beobachten, für Händler und Investoren.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,176USD auf Forex (19. April 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.