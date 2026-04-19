Evonik-HV: 1,00 € Dividende, Kapitalpläne und neues Vorstandspaket

Evonik hat seine ordentliche Hauptversammlung für Mittwoch, 3. Juni 2026 (10:00 MESZ), als virtuelle Versammlung mit Sitz in Essen einberufen. Die Veranstaltung findet gemäß § 118a AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre statt; Teilnahme und Stimmrechtsausübung sind ausschließlich mittels Briefwahl oder durch Bevollmächtigte (inkl. benannter Stimmrechtsvertreter) möglich. Sämtliche Unterlagen sind online verfügbar (www.evonik.de/hauptversammlung); Fristen für die Anmeldung und Stimmabgabe sind klar geregelt (Anmeldung bis 27. Mai 2026, Briefwahlfrist in der Regel bis 2. Juni 2026, Online-Service ab 8. Mai 2026).

- Jahres- und Konzernabschluss 2025: Vorstand und Aufsichtsrat haben Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; die Unterlagen werden der Hauptversammlung zugänglich gemacht.

- Gewinnverwendung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn 2025 eine Dividende von 1,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten (insgesamt 466 Mio. EUR). Bilanzgewinn: 570 Mio. EUR; Gewinnvortrag: 104 Mio. EUR. Auszahlung soll am 9. Juni 2026 erfolgen.

- Entlastungen: Vorstand und Aufsichtsrat sollen für das Geschäftsjahr 2025 entlastet werden.

- Abschlussprüfer: Der Aufsichtsrat empfiehlt die Bestellung der KPMG AG, Berlin, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie als Prüfer für prüferische Durchsichten zum 30.06.2026 und für eine ggf. notwendige Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 2026.

- Vergütung: Abstimmung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025 sowie über ein neues Vergütungssystem für den Vorstand (wirksam ab 1.1.2026). Wesentliche Änderungen: Kurzfristige variable Vergütung fokussiert künftig auf bereinigtes EBITDA und Free Cashflow mit einer ROCE-Mindesthürde; langfristige Anreize basieren künftig auf relativem TSR, ROCE und ESG-Zielen; Anpassungen bei Pensions- und Aktienhaltepflichten.

- Kapitalmaßnahmen: Vorschläge zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 (116,5 Mio. EUR; 25 % des Grundkapitals) und zur Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2022. Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, Bezugsrechte unter engen Vorgaben auszuschließen (u. a. für Akquisitionen, bis zu 10 % des Grundkapitals bei Barkapitalerhöhungen, 1 % für Belegschaftsaktien, Scrip-Dividende). Gleichzeitig ist die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen bis zu 1,25 Mrd. EUR und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 (bis 37.280.000 Aktien, 8 %) vorgesehen. Diverse Schutzmechanismen (Preisuntergrenzen, Anrechnungsregeln, Berichtspflichten) sind vorgesehen.

- Satzungsanpassung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung: Abschaffung eines Selbstbehalts für Aufsichtsratsmitglieder.

Marktkommentar

Das Analysehaus Jefferies bestätigte Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 EUR und hob die Berufung des neuen Finanzvorstands Michael Rauch (ab 1. Mai, früher Henkel) hervor; er müsse das Vertrauen der Investoren in die Kapitalverwendung stärken.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 17,02EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.