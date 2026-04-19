MHP: Starkes Q1 +25% Umsatz – Conrad Hamburg treibt Wachstum an Möchten Sie noch weitere Varianten (investorenorientiert, sensational, nüchtern)?

Wesentliche Kennzahlen verbesserten sich: Bereinigt um Anlauf‑effekte des Conrad stieg der RevPAR um vier Prozent auf 143 Euro, die bereinigte Auslastung auf 70 Prozent und der durchschnittliche Zimmerpreis marginal auf 206 Euro. Inklusive Ramp‑up des Conrad lag die Auslastung bei 65 Prozent und der RevPAR bei 134 Euro. MHP hebt hervor, dass sein Premiumportfolio von anhaltender Reisenahefrage und der Einbindung in globale Vertriebssysteme profitiert.

Die MHP Hotel AG ist mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet: Der Hotelumsatz stieg um 25 Prozent auf 41,5 Millionen Euro, getragen von hoher Nachfrage im Premium‑ und Luxussegment sowie einer Verlagerung internationaler Reiseflüsse nach Europa. Treiber waren insbesondere das im September 2025 eröffnete Conrad Hamburg und erstmals die Konsolidierung des Hyatt Regency Vienna nach Übernahme und Rebranding. Logiserlöse legten deutlich zu, das F&B‑Geschäft wuchs um 36 Prozent auf rund 10,0 Millionen Euro.

Operativ stärkt das Unternehmen seine Margenresilienz durch Effizienzmaßnahmen und eine frühzeitige Energie‑strategie. Mit der Einführung von EMAS sowie ISO‑14001‑Zertifizierungen hat MHP gruppenweite Standards für Energie, Wasser und Ressourcen etabliert. Verbleibende Kostensteigerungen sollen über ein dynamisches Preissystem ausgeglichen werden. Management betont die geringere Betroffenheit von volatilen Energiemärkten gegenüber Wettbewerbern.

Für 2026 bestätigt MHP unter stabilen Rahmenbedingungen die Zielvorgabe eines Umsatzwachstums von rund 25 Prozent auf etwa 225 Millionen Euro bei einem Konzern‑EBITDA von rund 10 Millionen Euro. Zugleich mahnt das Management zur Vorsicht angesichts geopolitischer Unsicherheiten, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, wobei der direkte Umsatzanteil der betroffenen Region als gering eingeschätzt wird.

Personell informiert MHP über Änderungen im Aufsichtsrat und der Führungsstruktur: Christoph Härle ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden; sein Nachfolger im Aufsichtsrat wird Ralf Selke, Mitgründer und ehemaliger CFO. CEO Dr. Jörg Frehse führt seit dem 1. Januar 2026 parallel auch die CFO‑Aufgaben; gemeinsam mit COO Michael Wagner bildet er das operative Kernteam.

Die Brokerstudie von NuWays bestätigt die positive Entwicklung, stuft die Aktie mit „BUY“ ein und setzt ein 12‑Monate‑Kursziel von 3,30 Euro. Analysten loben die Widerstandsfähigkeit des Premiummodells, die starke F&B‑Performance und sehen begrenzte kurzfristige Auswirkungen geopolitischer Störungen. Analysten weisen außerdem auf die attraktive Cashflow‑Prognose hin: NuWays erwartet eine Free‑Cashflow‑Rendite (FCFY) von über 20 Prozent für 2026 und mehr als 30 Prozent für 2027, was die Bewertung trotz Wachstumspotenzials als günstig erscheinen lasse. MHPs Notierung im m:access der Börse München bleibt ein Liquiditätsfaktor; strategische Expansion in Wien und Stuttgart sowie eigene Markenentwicklungen (MOOONS) stärken die mittelfristigen Ertragschancen. Investoren beobachten Kostenmanagement und Markenmix als Schlüsselfaktoren für Bewertung und Wachstum weiterhin.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,375EUR auf Lang & Schwarz (18. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.