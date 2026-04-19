Easyjet unter Druck: Krieg, Kerosinkosten und Kurssturz – was jetzt droht

Die kanadische Bank RBC reduzierte ihr Kursziel von 440 auf 415 Pence, beließ die Einstufung jedoch auf "Outperform". Ruairi Cullinane strich in seiner Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis der kommenden Jahre im Schnitt um mehr als ein Drittel zusammen. Trotz der Kürzungen sieht RBC das Abwärtsrisiko als begrenzt an und betont, dass eine Verbesserung des geopolitischen Umfelds eine Erholung auslösen könnte.

Easyjet steht angesichts der Folgen des Nahost-Konflikts und stark gestiegener Treibstoffpreise unter Druck. Mehrere Investmentbanken passten zuletzt ihre Einschätzungen an: Deutsche Bank Research bestätigte das "Sell"-Rating mit einem Kursziel von 340 Pence und verwies auf eine “kurzfristige Unsicherheit in der Nachfrage”, die es dem Billigflieger erschwere, höhere Kerosinkosten weiterzugeben. JPMorgan senkte ihr Kursziel von 350 auf 340 Pence und behielt die Einstufung "Underweight" bei; Analyst Harry Gowers hob hervor, dass die Nachfrage schwächer als erwartet sei und die Gewinnerwartungen weiter gekappt werden müssten.

Easyjet selbst meldete eine Abschwächung der Buchungen in den vergangenen Wochen und warnte vor einer eingeschränkten Vorausschau für die laufende Saison. Der Konzern erwartet für das erste Geschäftshalbjahr (bis Ende März) vor Steuern einen Verlust von 540 bis 560 Millionen Pfund. Zusätzlich fielen im März Einmalkosten von 25 Millionen Pfund an; es wurden außerdem 30 Millionen Pfund für Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt. Vorstandschef Kenton Jarvis räumte ein, dass die Zahlen sich gegenüber dem Vorjahr verschlechterten – als Gründe nannte er den Krieg im Nahen Osten und verschärften Wettbewerb in bestimmten Märkten. Gleichzeitig verwies Jarvis auf eine sehr starke Osterperiode und die planmäßige Einleitung der Sommersondersaison.

Finanzielle Wirkung der Treibstoffpreise zeigt sich deutlich: Easyjet hat nach eigenen Angaben rund 70 Prozent seines Kerosinbedarfs für die Sommersaison zu einem Festpreis von 706 US-Dollar pro Tonne abgesichert; am Spotmarkt kostete Kerosin Mitte April etwa 1.500 Dollar pro Tonne. Die Aktie verlor zum Handelsstart rund 7 Prozent.

In der Summe drücken geopolitische Unsicherheit und stark angehobene Treibstoffkosten auf Nachfrage und Profitabilität. Analysten reagieren mit deutlich gesenkten Gewinnerwartungen und niedrigeren Kurszielen, wägen aber das Timing einer Erholung gegen das Risiko weiterer Belastungsfaktoren ab. Ein Wendepunkt dürfte stark von einer Beruhigung des geopolitischen Umfelds und stabileren Ölpreisen abhängen.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 4,61EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.