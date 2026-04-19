KAP AG sichert 96 Mio. Refinanzierung – Kredit bis 2029, strenge Auflagen

Wesentliche Bedingung für die Inanspruchnahme der Mittel ist die Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenkatalogs, der im externen IDW‑S6‑Gutachten formuliert wurde. Zu den Auflagen zählen neben der Fortführung bestehender Finanzierungsbausteine wie Warenkreditversicherung, Cash‑Pooling und Factoring vor allem die Bestellung eines Chief Restructuring Officers (CRO) sowie die Einrichtung eines Lenkungsausschusses. Ergänzend sieht die Vereinbarung einen M&A‑Prozess vor: Geplante Veräußerungen sollen Erlöse liefern, die als verpflichtende Sondertilgung zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten dienen.

Die KAP AG hat einen wichtigen Zwischenschritt in ihrem laufenden Restrukturierungsprozess vollzogen: Das börsennotierte Industrieholding-Unternehmen aus Fulda einigte sich am 17. April 2026 mit seinen Finanzierern auf ein Refinanzierungspaket und verlängerte den bestehenden Konsortialkredit um drei Jahre bis zum 30. März 2029. Das Volumen beträgt 96,0 Mio. Euro; die Verzinsung orientiert sich an EURIBOR zuzüglich einer Marge von 4,5 Prozent — ein Spiegelbild des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds und der risikobehafteten Lage der Gruppe.

Die Refinanzierung bietet KAP Handlungsspielraum, um die bereits begonnenen Transformationsmaßnahmen in den Kernsegmenten — flexible films, engineered products und surface technologies — fortzusetzen. Vorstandssprecher Marten Julius betonte, dass die Anpassung des Kreditvertrags einen „wichtigen Zwischenschritt“ darstelle, um die IDW‑S6‑identifizierten Handlungsfelder systematisch anzugehen und die Ertragskraft nachhaltig zu stabilisieren. Hintergrund sind anhaltend schwache Nachfrage in relevanten Abnehmerbranchen und konjunkturelle Unsicherheiten, die eine kritische Überprüfung der Geschäftsbereiche und Kostenstrukturen erfordern.

Im Rahmen der Verhandlungen wurde KAP von der Herter & Co. GmbH als Debt Advisor sowie der Kanzlei Noerr beraten. Kontakt für Investoren bleibt Kai Knitter, Head of Investor Relations & Corporate Communications. Die Mitteilungen wurden als Insiderinformation bzw. Corporate News über den EQS‑Dienst veröffentlicht.

Analytisch bleibt festzuhalten: Die Vereinbarung sichert kurzfristig Liquidität und einen Fahrplan für die Restrukturierung, belastet das Unternehmen aber zugleich mit vergleichsweise hohen Zinskosten und strengen Kreditauflagen. Entscheidend für den weiteren Verlauf wird sein, ob KAP die geforderten operativen Maßnahmen und Veräußerungen zügig realisieren kann, um die Verschuldung zu reduzieren und die Finanzierung nachhaltig zu stabilisieren.

Die KAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +92,98 % und einem Kurs von 2,75EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.