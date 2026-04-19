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    Bank of America kratzt an 10%-Marke bei Hypoport – Union Investment stabil

    Bank of America kratzt an 10%-Marke bei Hypoport – Union Investment stabil
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport: Bank of America und Union Investment melden Anpassungen bei Stimmrechtsanteilen

    Zwei am 17. April 2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen zu Hypoport SE zeigen leichte Verschiebungen in den Beteiligungsquoten institutioneller Anleger. Beide Meldungen beziehen sich auf Schwellenberührungen zum 15. April 2026 und resultieren aus unterschiedlichen Instrumentenstrukturen sowie Veränderungen bei zugerechneten Stimmrechten.

    Bank of America Corporation meldet nach der jüngsten Offenlegung insgesamt 9,9971 % der Stimmrechte an Hypoport. Die Zusammensetzung: zugerechnete Stimmrechte aus Aktienpositionen von 206.231 Titeln (3,00096 %). Hinzu kommen Instrumente im Umfang von insgesamt 480.787 Stimmrechten (0,16 % aus einem Rückrufrecht bzw. ähnlichen Instrumenten; 6,83 % aus Swap-Vereinbarungen). Die Swaps laufen laut Mitteilung vom 30.04.2027 bis zum 12.12.2029 und sind auf Barausgleich ausgelegt. Gegenüber der letzten Meldung reduzierte sich der ausgewiesene Anteil leicht (vorher Summe 10,35 %: 3,21 % Stimmrechte, 7,14 % Instrumente). Die Bank of America weist in der Meldung darauf hin, dass die mitteilungspflichtige Einheit weder beherrscht noch beherrscht wird und nennt in der zugehörigen Beteiligungskette Tochtergesellschaften wie Merrill Lynch International.

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    Union Investment Privatfonds GmbH meldet eine Gesamtposition von 6,69 %. Diese setzt sich aus zugerechneten Stimmrechten von 342.609 Aktien (4,99 %) sowie Instrumenten in Form von Wertpapierleihe (117.391; 1,71 %) zusammen. Im Vergleich zur vorherigen Meldung bleibt die Gesamtsumme unverändert bei 6,69 %, während sich der Anteil der direkten/zurerechneten Stimmrechte marginal von 5,002 % auf 4,99 % verringerte. Union Investment betont ebenfalls, dass keine konzerninterne Beherrschung vorliegt.

    Rechtlicher Rahmen und Marktbedeutung: Beide Mitteilungen erfolgten gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel europaweiter Verbreitung; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG maßgeblichen Stimmrechte für Hypoport beträgt 6.872.164. Für die Marktbeobachtung relevant ist insbesondere die Nähe der Bank-of-America-Position zur 10‑Prozent-Marke — eine Ebene, bei der regulatorische Pflichten und Wahrnehmung durch Investoren spürbar zunehmen. Die Meldungen dokumentieren, wie Derivate, Swaps und Wertpapierleihe die wirtschaftliche Beteiligung und damit die effektiven Einflussmöglichkeiten institutioneller Investoren neben reinem Aktienbesitz formen. Für Aktionäre und Analysten sind solche Transparenzpflichten wichtig, um Stimmrechtskonzentrationen und potenzielle Stimmveränderungen frühzeitig einschätzen zu können.



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    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 93,25EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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