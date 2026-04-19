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    Hier fünf klickstarke Vorschläge (alle <75 Zeichen). Empfehlung: Nr. 2 1) UBS kürzt Kursziel, hält Kaufempfehlung – KION mit Siemens-Deal 2) UBS dämpft Kursziel, KION setzt auf Siemens‑Digitalisierung (Empf.) 3) KION im Fokus: UBS senkt Ziel, starke

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    Foto: Arne Dedert - dpa

    UBS reduziert Kursziel, bestätigt Kaufempfehlung — KION rückt in den Blick der Anleger

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für KION von 79 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ jedoch beibehalten. Analyst Sven Weier begründet die Anpassung mit der Erwartung negativer Szenarien, warnte aber zugleich davor, KION pauschal wie in den Abschwungphasen 2020 oder unter einer 2022-ähnlichen Inflation zu bewerten. Die Marktreaktion war verhalten; die Aktie preist laut UBS teilweise bereits ein gemischtes Szenario aus Nachfrageschwäche und Kostenrisiken ein.

    Strategische Partnerschaft mit Siemens stärkt Digitalisierungsprofil

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    Parallel verkündet KION eine strategische Kooperation mit Siemens, die den Einsatz der neuen Simulationssoftware „Digital Twin Composer“ in Europa zum Ziel hat. KION will digitale Zwillinge, KI-gestützte Simulationen und Echtzeitdatenintegration nutzen, um Lagerprozesse vorhersehbarer und flexibler zu gestalten. Für den Logistikspezialisten bedeutet das Potenzial für Effizienzsteigerungen, stärkere Kundenbindung und eine höhere Margenresilienz bei gleichzeitigem Ausbau von Software- und Lösungsumsätzen.

    Aufsichtsratssitzungen, Hauptversammlung und Dividendenpolitik

    Für die ordentliche Hauptversammlung am 28. Mai 2026 hat KION neben der Beschlussfassung über den Jahresabschluss auch eine Dividendenausschüttung von 0,62 Euro je Aktie vorgeschlagen; Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen darüber hinaus die Einstellung von 60 Mio. Euro in Gewinnrücklagen. Drei bisherige Aufsichtsratsmitglieder treten nicht mehr an; als Nachfolger sind Dr. Ralf Krieger sowie Wang Decheng und Jin Zhao (beide Weichai-Gruppe) nominiert. Zugleich steht eine Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats zur Debatte, die auch Sitzungsgelder und Zusatzvergütungen für den Technologie-/Innovationsausschuss vorsieht. KPMG soll als Abschlussprüfer für 2026 bestellt werden.

    Geschäftsmodell, Kennzahlen und Marktposition

    KION positioniert sich als globaler Anbieter von Flurförderzeugen, Automatisierung und Supply-Chain-Lösungen. Für 2025 meldet der Konzern einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro, mehr als 42.000 Beschäftigte und über 2,0 Mio. weltweit eingesetzte Flurförderzeuge. In EMEA ist KION nach Stückzahlen führend; in China zählt das Unternehmen zu den wichtigsten ausländischen Anbietern.

    Einschätzung und Ausblick

    Die UBS-Anpassung signalisiert, dass Analysten kurzfristig Risiken in Konjunktur und Kosten sehen. Langfristig bieten die Digitalisierungspartnerschaft mit Siemens sowie der Ausbau von Software- und Automatisierungslösungen substanzielle Wachstums- und Margenhebel. Entscheidend bleiben jedoch die konjunkturelle Entwicklung, die Nachfrage nach Investitionsgütern in der Logistik sowie geopolitische/marktstrukturelle Einflüsse — etwa die Beziehungen zu chinesischen Großaktionären. Die Hauptversammlung wird Anlegern Gelegenheit geben, über Dividende, Governance und strategische Weichenstellungen zu entscheiden.



    Kion Group

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    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 48,53EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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