Hormus-Entspannung treibt Bundesanleihe unter 3% – Renditen sinken

Auslöser der Kursgewinne war eine Entspannung an einer strategisch wichtigen Handelsroute. Der Iran kündigte an, Handelsschiffen während der bestehenden Waffenruhe die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erlauben, wobei eine vorgeschriebene Route zu beachten sei. US‑Präsident Donald Trump äußerte sich optimistisch, dass Verhandlungen zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen könnten; die derzeitige Waffenruhe läuft Berichten zufolge bis zum 22. April. Diese Signale dämpften zeitweise die Ölpreise, die zuvor nahe der 100‑US‑Dollar‑Marke notiert hatten und damit Inflationssorgen geschürt hatten.

Die Kurse deutscher und europäischer Staatsanleihen haben zum Wochenabschluss von einer Beruhigung an den Nahostmärkten profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog im Wochenverlauf leicht an – zuletzt vermeldeten Händler Zugewinne im Bereich von rund 0,1 Prozent in den ruhigeren Sessions, in einem stärkeren Zwischenhoch legte er sogar bis zu 0,7 Prozent zu. Parallel sanken die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihe: Nachdem sie zuvor vorübergehend über die 3,10‑Prozent‑Marke geklettert waren, fielen sie zeitweise wieder auf rund 3,03 Prozent und fielen nach Meldungen über die Öffnung der Straße von Hormus sogar unter die 3,0‑Prozent‑Marke (etwa 2,96 Prozent).

Die fallenden Ölpreise entlasteten die Inflationserwartungen, was Anleger dazu veranlasste, wieder in vermeintlich sichere Staatsanleihen wie Bundesanleihen und US‑Treasuries zu flüchten. In der Eurozone gingen die Renditen in mehreren Ländern deutlich zurück. Marktbeobachter verweisen jedoch auf die anhaltende Volatilität: Analysten der Dekabank sprechen von einer "erheblichen Unsicherheit" an den Finanzmärkten mit Blick auf die weitere Entwicklung im Nahen Osten, und DZ‑Bank‑Analyst René Albrecht kommentierte das fortdauernde "Hin und Her" am Anleihenmarkt.

Jenseits geopolitischer Nachrichten lieferten frische Revisionsdaten aus einigen Eurozonenländern Hinweise auf leicht höhere Teuerung im März – insbesondere in Spanien, Frankreich und Italien wurden die Raten nach oben korrigiert. Das hat zuvor Spekulationen genährt, die Europäische Zentralbank könnte mittelfristig an der Zinsschraube drehen, um ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu sichern. Vor dem Wochenende standen allerdings keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten an, sodass Marktteilnehmer vorerst vor allem Nachrichten aus dem Nahen Osten für Kursentscheidungen heranzogen.

Fazit: Kurzfristig stützen geopolitische Entspannungen die Kurse sicherer Staatsanleihen und drücken Renditen. Die mittelfristige Richtung bleibt aber offen, da Inflationsdaten und EZB‑Erwartungen sowie die weitere Entwicklung im Nahen Osten das Bild schnell drehen können.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 126,1EUR auf L&S Exchange (17. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.