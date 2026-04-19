Indépendance AM steigt auf über 5% bei SAF‑HOLLAND – was steckt dahinter?

Konkret weisen die Meldungen unterschiedliche Zusammensetzungen der Position aus: Am 11.11.2025 meldete Indépendance AM SICAV erstmals eine direkte Beteiligung von 1.383.061 Aktien – etwa 3,05 % der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechte (Gesamtaktienzahl: 45.394.302). Kurz davor beziehungsweise im gleichen Umfeld wurden Zugerechnungen an die natio­nale Bezugsperson William Higgons (geb. 25.05.1953) gemeldet: Zum Stichtag 04.11.2025 wird eine zugerechnete Position von 1.390.732 Aktien (3,06 %) angegeben. In der Folge erhöhte Indépendance AM die direkte Position auf 2.278.171 Aktien (5,02 %) zum 10.02.2026. Schließlich zeigt eine weitere Meldung vom 05.02.2026 eine zugerechnete Gesamthaltung von 2.359.860 Aktien bzw. 5,20 % der Stimmrechte, wobei die Meldungen keine ausübbaren Instrumente (Derivate) ausweisen.

Die Investmentgesellschaft Indépendance AM und die mit ihr verbundenen Personen haben ihren Anteil an der Nutzfahrzeugzuliefererin SAF‑HOLLAND SE in mehreren Pflichtmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG offengelegt. Die über den Verbreitungsdienst EQS übermittelten Stimmrechtsmitteilungen dokumentieren, dass die Beteiligung sukzessive von gut drei Prozent Ende 2025 auf knapp über fünf Prozent Anfang Februar 2026 gesteigert wurde. Damit überschreitet der Investor wichtige Meldeschwellen, die in Deutschland ab 3 % und ab 5 % der Stimmrechte gesetzlich zu melden sind.

Die Offenlegungen führen eine Strukturbeziehung zwischen der SICAV, der Muttergesellschaft Indépendance AM SAS sowie der natürlichen Person William Higgons und der Firma Marlet SAS auf; relevant ist, dass Indépendance AM SAS in der Kette als maßgebliche Einheit mit rund 5,20 % genannt wird. Die Meldungen enthalten keine Hinweise auf ausgeübte oder gehaltene Derivate; die Stimmrechtsanteile basieren demnach auf physischen Aktienbeständen oder zugerechneten Rechten.

Für SAF‑HOLLAND bedeutet die Überschreitung der 5‑Prozent‑Schwelle, dass ein institutioneller Anleger nun über eine registrierte Minderheitsposition verfügt, die bei Aktionärsversammlungen und strategischen Entscheidungen Gewicht hat, ohne jedoch eine Kontrollmehrheit darzustellen. Marktteilnehmer werden solche Meldungen typischerweise als Signal für gesteigertes Interesse werten; ob es sich um eine langfristig orientierte Kapitalanlage, eine taktische Positionierung oder Vorbereitung für aktivere Eingriffe handelt, lässt sich aus den derzeitigen Bekanntmachungen nicht ableiten.

Insgesamt dokumentieren die EQS‑Meldungen einen sukzessiven Anstieg der Beteiligung von Indépendance AM und zuzurechnenden Personen an SAF‑HOLLAND innerhalb weniger Monate und schaffen damit Transparenz über potenziell relevante Stimmrechtsverhältnisse.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.