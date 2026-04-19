    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTravelers Companies AktievorwärtsNachrichten zu Travelers Companies
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Travelers erholt sich: Q1-Gewinn steigt auf 1,7 Mrd. – Dividende +14%

    Travelers erholt sich: Q1-Gewinn steigt auf 1,7 Mrd. – Dividende +14%
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Der US-Schadenversicherer Travelers ist ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zu alter Profitabilität zurückgekehrt und hat das erste Quartal 2026 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 1,7 Milliarden US-Dollar – mehr als viermal so viel wie vor einem Jahr und höher als der Konsens der Analysten. Vorstandschef Alan Schnitzer bezeichnete die Zahlen als „hervorragenden Start ins Jahr 2026“. Als Zeichen des Vertrauens in die Ertragslage kündigte das Management eine Erhöhung der Quartalsdividende um 14 Prozent auf 1,25 Dollar je Aktie an. Die Aktie reagierte dennoch leicht negativ und gab im vorbörslichen Handel um etwa 1–2 Prozent nach.

    Der deutliche Ergebnisaufschwung ist primär auf deutlich geringere Belastungen durch Naturkatastrophen zurückzuführen. Im ersten Quartal 2026 beliefen sich die Ausgaben für schwere Naturereignisse auf 761 Millionen Dollar, vor allem verursacht durch Wind- und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2025 hatten die als schwerste Waldbrandkatastrophe in der Geschichte der Versicherungswirtschaft eingestuften Brände in Los Angeles die Naturkatastrophenschäden bei Travelers auf knapp 2,3 Milliarden Dollar ansteigen lassen und den Quartalsgewinn auf 395 Millionen Dollar drücken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Travelers Companies!
    Short
    323,71€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    272,81€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 10,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz eines leichten Rückgangs der Nettoprämieneinnahmen um zwei Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar reichte das Prämienvolumen in Kombination mit den niedrigeren Schadenaufwendungen, um die operativen Kosten zu decken. Maßgeblich für die verbesserte Ertragslage ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (combined ratio), die mit 88,6 Prozent deutlich unter der kritischen 100-Prozent-Marke lag – ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 102,5 Prozent im roten Bereich gelegen. Damit erzielt Travelers wieder Versicherungsbetriebserträge, die mehr als die Schaden- und Verwaltungskosten abdecken.

    Die Zahlen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die Wirkung von Preispolitik und Underwriting-Disziplin in einem Umfeld volatiler Naturereignisse. Die Dividendenerhöhung signalisiert zudem, dass das Management überschüssige Kapital an die Aktionäre zurückführen kann. Marktteilnehmer scheinen jedoch die Erholung als teilweise witterungsbedingt einzustufen; die leichte Kursreaktion deutet auf Zurückhaltung hin, bis sich ein stabilerer Ertragsverlauf und nachhaltiges Prämienwachstum abzeichnen. Insgesamt markiert das Quartal jedoch eine klare Erholung gegenüber den außergewöhnlichen Belastungen des Vorjahres.



    Travelers Companies

    +0,79 %
    -1,63 %
    -3,54 %
    +11,23 %
    +13,42 %
    +64,89 %
    +95,98 %
    +146,76 %
    +651,76 %
    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4
    Travelers Companies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 300,8EUR auf NYSE (18. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Travelers erholt sich: Q1-Gewinn steigt auf 1,7 Mrd. – Dividende +14% Der US-Schadenversicherer Travelers ist ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zu alter Profitabilität zurückgekehrt und hat das erste Quartal 2026 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Überschuss …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     