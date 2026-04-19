Travelers erholt sich: Q1-Gewinn steigt auf 1,7 Mrd. – Dividende +14%
Der US-Schadenversicherer Travelers ist ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zu alter Profitabilität zurückgekehrt und hat das erste Quartal 2026 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 1,7 Milliarden US-Dollar – mehr als viermal so viel wie vor einem Jahr und höher als der Konsens der Analysten. Vorstandschef Alan Schnitzer bezeichnete die Zahlen als „hervorragenden Start ins Jahr 2026“. Als Zeichen des Vertrauens in die Ertragslage kündigte das Management eine Erhöhung der Quartalsdividende um 14 Prozent auf 1,25 Dollar je Aktie an. Die Aktie reagierte dennoch leicht negativ und gab im vorbörslichen Handel um etwa 1–2 Prozent nach.
Der deutliche Ergebnisaufschwung ist primär auf deutlich geringere Belastungen durch Naturkatastrophen zurückzuführen. Im ersten Quartal 2026 beliefen sich die Ausgaben für schwere Naturereignisse auf 761 Millionen Dollar, vor allem verursacht durch Wind- und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2025 hatten die als schwerste Waldbrandkatastrophe in der Geschichte der Versicherungswirtschaft eingestuften Brände in Los Angeles die Naturkatastrophenschäden bei Travelers auf knapp 2,3 Milliarden Dollar ansteigen lassen und den Quartalsgewinn auf 395 Millionen Dollar drücken.
Trotz eines leichten Rückgangs der Nettoprämieneinnahmen um zwei Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar reichte das Prämienvolumen in Kombination mit den niedrigeren Schadenaufwendungen, um die operativen Kosten zu decken. Maßgeblich für die verbesserte Ertragslage ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (combined ratio), die mit 88,6 Prozent deutlich unter der kritischen 100-Prozent-Marke lag – ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 102,5 Prozent im roten Bereich gelegen. Damit erzielt Travelers wieder Versicherungsbetriebserträge, die mehr als die Schaden- und Verwaltungskosten abdecken.
Die Zahlen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die Wirkung von Preispolitik und Underwriting-Disziplin in einem Umfeld volatiler Naturereignisse. Die Dividendenerhöhung signalisiert zudem, dass das Management überschüssige Kapital an die Aktionäre zurückführen kann. Marktteilnehmer scheinen jedoch die Erholung als teilweise witterungsbedingt einzustufen; die leichte Kursreaktion deutet auf Zurückhaltung hin, bis sich ein stabilerer Ertragsverlauf und nachhaltiges Prämienwachstum abzeichnen. Insgesamt markiert das Quartal jedoch eine klare Erholung gegenüber den außergewöhnlichen Belastungen des Vorjahres.
Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 300,8EUR auf NYSE (18. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
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