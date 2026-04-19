Rekord‑Q1 bei SNP: Umsatz +19%, EBIT +90% – KI‑Software als Motor

Nach Unternehmensangaben ist das starke Wachstum vor allem auf einen überdurchschnittlichen Anstieg der Softwareumsätze zurückzuführen. SNP führt dies auf die gestiegene Nachfrage nach vertrauenswürdigen, selektiven und auditierbaren Datenlösungen im Umfeld von KI‑Projekten zurück; CEO Jens Amail betont, Kunden verlangten schnelle, effiziente und rechtskonforme Datenservices. Entscheidend hierfür sei die unternehmenseigene Plattform Kyano sowie der Bluefield‑Ansatz, mit denen SNP die Reorganisation und Modernisierung SAP‑zentrierter IT‑Landschaften beschleunige und gleichzeitig datengesteuerte Innovationen ermögliche.

Die SNP Schneider‑Neureither & Partner SE hat das beste erste Quartal ihrer Firmengeschichte gemeldet und setzt damit die Erfolgsserie nach drei Rekordjahren fort. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Konzernzahlen stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 um rund 19 % auf etwa 79 Mio. Euro (Q1 2025: 66,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) legte deutlich zu und kletterte auf rund 15 Mio. Euro (+ca. 90 %; Q1 2025: 7,9 Mio. Euro), wodurch die EBIT‑Marge auf über 19 % anstieg (Q1 2025: 11,9 %). Auch der Auftragseingang entwickelte sich robust und erhöhte sich auf rund 87 Mio. Euro (Q1 2025: 75,4 Mio. Euro).

Für Investoren sind zwei Aspekte besonders relevant: Zum einen die deutliche Margenverbesserung, die auf einen günstigen Produktmix mit höherwertigen Softwareerlösen und Skaleneffekten hindeutet. Zum anderen stützt der erhöhte Auftragseingang die Umsatzperspektive für das laufende Geschäftsjahr. Gleichwohl bestätigt SNP trotz des kräftigen Quartalsergebnisses den bisherigen Ausblick für 2026: Ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT‑Steigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich werden weiterhin erwartet. Als Begründung nennt das Management anhaltende gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten, die zu vorsichtigerer Planung führen.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die vorliegenden Angaben vorläufig und ungeprüft sind; die vollständigen Quartalszahlen sollen am 7. Mai 2026 veröffentlicht werden. SNP mit Stammsitz in Heidelberg betreut weltweit mehr als 3.000 Kunden, darunter zahlreiche Großkonzerne, beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von circa 297 Mio. Euro.

In der Gesamtsicht signalisiert das Quartal eine beschleunigte Profitabilität und bestätigt das Geschäftsmodell als skalierbar im Zuge der steigenden KI‑Nachfrage. Anleger sollten jedoch die Vorläufigkeit der Zahlen sowie mögliche makroökonomische Risiken in ihre Bewertung einbeziehen. Perspektivisch wird die Marktstellung von SNP davon abhängen, wie erfolgreich das Unternehmen Kunden langfristig an wiederkehrende Softwareerlöse binden und Plattformfunktionen monetarisieren kann. Analysten werden insbesondere auf die Entwicklung von Lizenz‑ und Serviceumsätzen sowie auf Wartezeiten bei Projekteinführungen achten. Zudem könnten M&A‑Aktivitäten oder Partnerschaften das Wachstum weiter beschleunigen. Nächster Meldetermin: 7. Mai 2026, Quartalsbericht verfügbar.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 84,20EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.