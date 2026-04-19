CEWE beendet Rückkaufprogramm – 131.500 Aktien für 13 Mio. €

Insgesamt erwarb CEWE 131.500 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 98,78263 Euro je Stück. Der gesamte Kaufpreis ohne Nebenkosten belief sich damit auf 12.989.915,80 Euro. Die erworbenen Papiere machen 1,77 Prozent des Grundkapitals aus. Damit blieb das Unternehmen deutlich unter der genehmigten Obergrenze von 250.000 Aktien (rund 52,6 Prozent dieser Menge) und nutzte rund 65 Prozent des finanziellen Rahmens von 20 Millionen Euro.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat ihr im Sommer 2025 gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig zum 16. April 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen, gelistet im SDAX (ISIN: DE0005403901), hatte den Rückkauf am 25. August 2025 beschlossen und sich dabei auf eine bereits von der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 erteilte Ermächtigung gestützt. Hintergrund der Maßnahme war die Absicht, bis zu 250.000 eigene Aktien zurückzukaufen – jedoch maximal bis zu einem Bruttokaufpreis von 20 Millionen Euro.

Die Transaktionen wurden im Rahmen der Safe‑Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst durch die CEWE‑Gesellschaft von der Baader Bank AG, München, ausgeführt; die Ausführung der Käufe erfolgte ausschließlich über den Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse. In einer finalen Meldung am 17. April 2026 veröffentlichte CEWE zudem die jüngsten Kaufdetails: Zwischen dem 13. und 16. April 2026 wurden 5.000 Aktien erworben – jeweils 1.500 Stück am 13. und 14. April (Durchschnittskurse 92,76667 Euro bzw. 94,85 Euro), sowie 1.000 Stück am 15. und 16. April (95,60 Euro bzw. 97,25 Euro).

CEWE stellt in der Mitteilung klar, dass die erworbenen Aktien für die nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke verwendet werden sollen; konkrete Absichten (z. B. Einziehung, Verwendung zur Vergütung oder Finanzierung von Akquisitionen) werden nicht detailliert genannt. Sämtliche Einzeldaten zu den Transaktionen sind gemäß den einschlägigen EU‑Vorschriften auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens (ir.cewe.de) publiziert.

Aus Sicht der Kapitalmarktkommunikation signalisiert der Rückkauf eine gezielte Kapitalallokation, die – je nach weiterer Verwendung der Aktien – positive Effekte auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie haben kann. Die Corporate‑News enden mit den üblichen Hinweisen zur Verantwortlichkeit für den Inhalt sowie Kontaktangaben für Investoren: Axel Weber, Leiter Investor Relations (IR@cewe.de).

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 99,60EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.