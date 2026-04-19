Shanghai Electric: Umsatz steigt, Gewinn springt 60% – Auftragsrekord

Die Profitabilität verbesserte sich überdurchschnittlich: Der Gesamtbetriebsgewinn stieg um 34,3 % auf 5,02 Mrd. RMB (736,7 Mio. USD). Der unverwässerte Gewinn je Aktie legte um 62,5 % auf 0,078 RMB zu, was die Margenverbesserung und Effizienzgewinne unterstreicht. Shanghai Electric führt die Qualitätssteigerung des Geschäfts auf gesteigerte Auftragseingänge, technologische Innovationen und Synergien zwischen den Segmenten zurück.

Shanghai Electric hat für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche operative Erholung und substanzielle Ergebnisverbesserungen vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 126,68 Mrd. RMB (ca. 18,6 Mrd. USD), ein Plus von 9,0 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders markant ist der Anstieg des den Aktionären zurechenbaren Nettogewinns auf 1,206 Mrd. RMB (176,9 Mio. USD) – ein Sprung um 60,4 %. Die Auftragseingänge erreichten mit 172,81 Mrd. RMB (25,35 Mrd. USD) ein Rekordniveau (+12,5 %) und liefern eine solide Grundlage für die kommenden Perioden.

Das Segment Energieausrüstung bleibt das Rückgrat des Konzerns und wuchs um 21,5 % auf 75,02 Mrd. RMB (11,0 Mrd. USD). Wachstumstreiber waren vor allem erneuerbare und spezialisierte Kraftwerkslösungen: Windkraft-Bestellungen stiegen um 32,2 % auf 22,97 Mrd. RMB, Kernkraftaufträge legten um 25,4 % auf 9,89 Mrd. RMB zu. Auch Gaskraftwerksausrüstung (+33,4 %; 3,095 Mrd. RMB) sowie Kraftwerksdienstleistungen (+45,3 %; 7,312 Mrd. RMB) zeigten starke Zuwächse, was die Diversifikation innerhalb des Energieportfolios des Unternehmens stärkt.

Investitionen in Forschung und Entwicklung blieben hoch: 6,164 Mrd. RMB (ca. 904 Mio. USD) flossen 2025 in F&E — rund 4,9 % des Umsatzes. Shanghai Electric hebt technologische Fortschritte in Zukunftsfeldern hervor, darunter grünes Methanol, grüner Wasserstoff, Energiespeicherung und supraleitende Energie. Parallel treibt das Unternehmen die High-End-Fertigung voran, mit eigenen Produkten wie humanoiden Robotern, Industrie-Werkzeugmaschinen und Präzisionslagern.

Strategisch setzt Shanghai Electric 2026 auf technologische Innovation als Hauptantrieb, digitale Transformation als strategische Ausrichtung und grüne Entwicklung als Fundament. Geplante Schwerpunkte sind die Stärkung der Netzregulierungsfähigkeiten, der technische Einsatz von Kernkraft- und Fusionslösungen, der Ausbau von Robotik sowie die Vertiefung der internationalen Präsenz — insbesondere in Bereichen wie Meerwasserentsalzung, Stromübertragung und -verteilung.

Bei der Jahrespräsentation am 2. April in Hongkong suchte das Management den Dialog mit institutionellen Investoren und Analysten. Die vorgelegten Kennzahlen signalisieren operative Robustheit und eine verbesserte Ertragsbasis; zentrale Aufgaben bleiben jedoch die Umsetzung der Innovationsprojekte und die Skalierung der Auslandsgeschäfte, um das starke Auftragsniveau nachhaltig in Profitabilität zu verwandeln.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 76,88EUR auf Ariva Indikation (17. April 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.