ADAC: Sprit in Brandenburg & Bayern am teuersten – Delska baut grünes DC

Für die Datengrundlage wertete der ADAC mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfasste Tankstellen aus. Insgesamt bewegen sich die Preise auf dem Niveau der Auswertung vom März. Regional hohe Preise lassen sich nicht mit der Nähe zu preisgünstigeren Nachbarstaaten erklären: Weder die Nähe Brandenburgs zu Polen noch Bayerns zu Österreich hat demnach dämpfende Effekte. Tendenziell sind dichter besiedelte Bundesländer mit größerer Tankstellendichte etwas billiger, weil Konkurrenzpreise stärker wirken.

Autofahrer in Brandenburg und Bayern zahlen derzeit deutschlandweit die höchsten Kraftstoffpreise, während Bremen und Nordrhein-Westfalen am günstigsten sind. Das zeigt eine ADAC-Auswertung der Tankstellenpreise in den 16 Bundesländern, die eine Momentaufnahme vom 16. April 2026 (11 Uhr) liefert. Super E10 kostet demnach in Brandenburg im Mittel 2,078 Euro pro Liter; in Bremen liegt der Durchschnitt bei 2,026 Euro, somit beträgt die Spreizung 5,2 Cent. Diesel ist in Bayern mit 2,212 Euro am teuersten, in Nordrhein-Westfalen mit 2,148 Euro am günstigsten; die Differenz beträgt 6,4 Cent.

Ein relevanter regulatorischer Faktor ist die seit 1. April 2026 geltende Einschränkung der Preisgestaltung: Kraftstoffpreise dürfen nur einmal täglich um 12 Uhr erhöht werden und bleiben anschließend 24 Stunden gleich oder können gesenkt werden. Der ADAC rät Autofahrern, Preise zu vergleichen und bevorzugt kurz vor Mittag zu tanken, da der bisher übliche Abend als günstigster Zeitpunkt entfallen sei.

In einer separaten Meldung eröffnete der baltische Rechenzentrumsbetreiber Delska am 16. April in Riga das „EU North Riga LV DC1“, ein 10-Megawatt-Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing. Die modulare Anlage auf 7.100 Quadratmetern ist auf bis zu 30 MW erweiterbar, erfüllt Tier-III-Standards mit 99,982 Prozent Verfügbarkeit und zielt auf einen PUE-Wert von unter 1,3. Betreiberangaben zufolge wird die Anlage mit erneuerbarer nordeuropäischer Energie betrieben; Notstromaggregate nutzen erneuerbaren Diesel. Delska betreibt bereits sechs Rechenzentren in Riga und Vilnius mit einer Gesamtkapazität von 19 MW und unterhält Niederlassungen in Frankfurt und Amsterdam.

Die Eröffnung, ausgezeichnet mit dem „Latvian Construction Annual Award“, zog mehr als 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft an und signalisiert verstärktes Interesse an dezentralen Kapazitäten angesichts knapper Ressourcen in großen europäischen Hubs. Das Projekt stärkt Lettlands Position als Standort für digitale Infrastruktur, stellt aber zugleich erhöhte Anforderungen an Netze, Energieversorgung und Fachkräfte. Für Investoren ist die Kombination aus Nachhaltigkeitszielen, Tier‑III‑Zertifizierung und Ausbauoptionen attraktiv; für die europäische Marktstruktur kann dies den Druck auf zentrale Hubs mindern und neue Preis‑ und Kapazitätsdynamiken erzeugen.

Delska betonte, dass bereits mehr als 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft an der Eröffnung teilgenommen hätten und dass das Rechenzentrum erste feste Kunden vorbereite. Das Projekt unterstreicht nicht nur Lettlands Fähigkeit, hochwertige Technologieinvestitionen anzuziehen, sondern stellt auch Anforderungen an lokale Stromnetze, Energieversorgung und Fachkräfte. Für Investoren ist die Kombination aus Nachhaltigkeitszielen, Tier-III-Zertifizierung und Ausbauoptionen attraktiv; für die europäische Marktstruktur kann dies den Druck auf zentrale Hubs mindern und neue Preis- und Kapazitätsdynamiken erzeugen. Beide Meldungen betreffen Energiefragen wesentlich.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,53 % und einem Kurs von 1.056USD auf Ariva Indikation (17. April 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.