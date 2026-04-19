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    Masterflex-HV: 0,30€ Dividende am 15.6., Aktienrückkauf & neues Kapital

    Masterflex SE hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2026, 10:00 Uhr, im Veranstaltungs- & Tagungszentrum Schacht Bismarck in Gelsenkirchen veröffentlicht – die Mitteilung wurde redaktionell korrigiert, weil im ursprünglichen Bekanntmachungskopf die ISIN fehlte (DE0005492938). Vorstand und Aufsichtsrat legen den Aktionären eine kompakte Agenda mit klassischen Kapital- und Governance-Themen vor.

    Wesentliche Punkte: Der Jahresabschluss sowie der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 sind vom Aufsichtsrat bereits festgestellt; deshalb ist zu diesem Punkt keine Beschlussfassung vorgesehen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenzahlung von 0,30 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vor. Bei einem Bilanzgewinn von 31,770 Mio. Euro entspricht dies einer Ausschüttung von rund 2,885 Mio. Euro; der Restbetrag von etwa 28,845 Mio. Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auszahlungstermin wäre der 15. Juni 2026. Die Gesellschaft hält zum Einberufungszeitpunkt 134.126 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

    Weitere Tagesordnungspunkte betreffen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 sowie die Wahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Essen) als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026. Zudem wird – vorblickend auf mögliche regulatorische Neuerungen – die beabsichtigte Bestellung der BDO AG (Köln) als Prüfer für den konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht kommuniziert.

    Auf der strategischen Ebene stehen zwei kapitalpolitische Ermächtigungen zur Abstimmung: die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 in Höhe von bis zu 4,876 Mio. Euro (Laufzeit bis 01. Juni 2031) inklusive der Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen – etwa zur Finanzierung von Akquisitionen oder bei Bareinlagen innerhalb einer 10‑Prozent‑Grenze – auszuschließen; sowie die Erneuerung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 Prozent des Grundkapitals (wirksam ab 11. Juni 2026 bis 01. Juni 2031). Beide Vorlagen geben dem Management finanzielle Flexibilität für Kapitalmaßnahmen, M&A und Mitarbeiterprogramme, enthalten aber klare Beschränkungen und Anrechnungsmechanismen zur Wahrung bestehender Aktionärsinteressen.

    Der Vergütungsbericht 2025 soll gebilligt werden; zu diesem und weiteren Unterlagen (Berichte, Prüfvermerke, Vorstandsberichte zu Bezugsrechtsausschlüssen) verweist die Gesellschaft auf ihre Investor‑Relations-Webseite. Formalia: Nachweis des Anteilsbesitzes gilt zum Nachweisstichtag 19. Mai 2026; Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2026. Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 9.752.460; Stimmrechtsausschlüsse bestehen nach Kenntnis der Gesellschaft derzeit nicht.



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    ISIN:DE0005492938WKN:549293
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    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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