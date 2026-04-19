Energiewende bei Bürgern umstritten

Einen verstärkten Ausbau erneuerbaren Energien befürworten 47 Prozent. 26 Prozent wünschen sich keine Veränderung, 16 Prozent eher weniger Ausbau. Den Atomausstieg bewerte 49 Prozent als eher schlecht, 36 Prozent als eher gut, während 15 Prozent unentschieden sind.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland bewerten die Energiewende einer Umfrage zufolge zwiegespalten. 43 Prozent halten den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien für eher gut, 42 Prozent für eher schlecht, ergab eine Umfrage des Insa-Instituts für die "Bild am Sonntag". 15 Prozent der am 16. und 17. April insgesamt 1.001 Befragten machten keine Angabe.

Auch beim Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ist das Bild geteilt: 46 Prozent halten dieses Ziel für eher wichtig, 38 Prozent für eher unwichtig. 16 Prozent äußern hierzu keine Meinung.

Demonstrationen gegen Verwässerung der Energiewende



In mehreren Großstädten demonstrierten am Samstag Tausende Menschen gegen die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung. Sie warnten davor, angesichts der hohen Energiepreise den Erfolg der Energiewende zu gefährden. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 80.000 Menschen bei den Protesten in Berlin, München, Hamburg und Köln.

Durch die stark gestiegenen Kosten für Strom und Energie fühlen sich laut Umfrage 72 Prozent stark belastet. Konkret sprechen 35 Prozent von einer sehr starken, 37 Prozent von einer eher starken Belastung. Dagegen empfinden 21 Prozent die Kosten als eher schwach oder gar nicht belastend, 7 Prozent äußern sich nicht./shy/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 55,96 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -5,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,24 %. Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,89 Mrd.. E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -15,30 %/+21,76 % bedeutet.



