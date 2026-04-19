Iran-Krieg bremst Tourismus aus Asien und Nahost nach Europa
- Europa registriert weniger Touristen wegen Iran-Krieg
- Flugausfälle über Nahost-Drehkreuz bremsen Buchungen
- Österreich verliert wohlhabende Gäste aus Golfstaaten
GENF (dpa-AFX) - Die Schweiz, Österreich und Großbritannien beklagen wegen des Iran-Kriegs und seinen Folgen weniger Touristen. Gäste aus Asien hätten im März storniert, unter anderem, weil Flüge über Drehkreuze im Nahen Osten wie Dubai ausfielen, berichtet der Sprecher von Schweiz Tourismus, André Aschwanden. Auch Neubuchungen nähmen ab. "Dies ist umso ungünstiger, als dass aktuell in den Golfstaaten, aber auch in Indien oder Südostasien eigentlich Hochsaison wäre für Reisen nach Europa und in die Schweiz", sagt er der dpa.
Schweiz
In Zürich sind die Auswirkungen spürbar, wie Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, der dpa sagt. "Rückmeldungen aus Gastronomie, Detailhandel und weiteren touristischen Angebote zeigen, dass das Fernbleiben internationaler Gäste bereits im März wahrnehmbar war." Problem sei eine generelle Unsicherheit bei internationalen Reisen. Buchungen für den Sommer und den Herbst seien dadurch stark gebremst. In Luzern melden etwa zwei Drittel "eine rückläufige Buchungsentwicklung", sagt Jessica Ternes vom Verband Hotellerie Suisse Zentralschweiz. "Besonders betroffen sind Betriebe mit einem hohen Anteil an Gruppenreisenden aus Asien und Gästen aus den Golfstaaten."
Großbritannien
Großbritannien ist sonst ein Magnet für Gäste aus dem Nahen Osten. Fast ein Drittel der spendablen Touristen aus Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die nach Europa reisten, kämen nach Großbritannien, berichtet die Tourismusorganisation Visitbritain. Seit Kriegsbeginn hätten sich die Flugbuchungen aus dem Nahen Osten halbiert, aus Indien seien sie um ein Drittel zurückgegangen. Bis Juli lägen die Buchungen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Noch warteten Touristen ab, wie sich die Lage entwickele.
Österreich
Auch Österreich spürt die Folgen des Krieges. Reiseziele wie Salzburg, Tirol und teilweise auch Wien seien besonders von einem starken Rückgang aus dem Nahen und Mittleren Osten betroffen, sagt der Sprecher der österreichischen Hotelvereinigung. Manche gehobenen Hotels in Wien hätten 20 Prozent weniger Gäste. Fehlenden Gäste bedeuten nicht nur leere Betten, sondern auch weniger Umsatz nicht nur für die Hotellerie: Arabische Gäste in Österreich gäben etwa dreimal so viel Geld pro Tag aus wie Touristen im Durchschnitt.
Italien und Spanien
Italien sieht und erwartet kaum nennenswerte Rückgänge. Dort kommen traditionell die meisten Gäste aus Europa sowie Nord- und Südamerika. In Spanien gibt es nach Angaben des Reiseunternehmer-Dachverband Exceltur auch noch keine Sorgen wegen des Krieges. Spanien könne profitieren, sofern der Iran-Krieg kurz bleibe, anderenfalls würden wohl die negativen Folgen überwiegen, glaubt Exceltur: Es könne als besonders sicheres Land mehr Touristen anziehen. Zugleich warnt der Verband aber, dass wegen steigender Hotel- und Flugpreise und belasteter Haushaltsbudgets möglicherweise weniger gereist werde./oe/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 8,026 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,24 %/+12,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Ich bin wirklich erschüttert, wie die VC diesen Streik durchsetzt. Ich weiß, dass viele Cockpitkollegen nicht damit einverstanden sind, sich aber
https://www.nzz.ch/wirtschaft/das-aus-der-cityline-kommt-ueberraschend-es-verschaerft-den-konflikt-bei-der-lufthansa-ld.1934043
Wegen hoher Treibstoffkosten und Belastungen durch Streiks stellt die Lufthansa den Betrieb des defizitären Tochterunternehmens früher als geplant ein. Gewerkschafter sprechen von «offenem Krieg»
Ob der Konzern, den eine Welle verschiedener Streiks regelrecht lahmlegt, dadurch zur Besinnung kommt? Eher nicht. Dennoch ist es ein Lebenszeichen des Lufthansa-Managements, das die Streiks der Kabinenpersonal-Gewerkschaft UFO und der Pilotenvertretung VC nicht in den Griff bekommt. Lufthansa, die Mitte der Woche ihren 100. Geburtstag feierte, ist heute ein unregierbarer Konzern.
Vordergründig geht es in den Streitereien um typische Tarifthemen, doch in Wahrheit um etwas Grundsätzlicheres: die Zweiteilung des Unternehmens zwischen der Lufthansa-Classic und den 14 Tochter-Airlines. UFO und VC dominieren vor allem die Beschäftigten in der Classic, verteidigen dort die komfortablen Arbeitsbedingungen von einst. Lufthansa aber wächst ausschließlich in den anderen Sparten.
Bundeskanzler Friedrich Merz versuchte während der 100-Jahr-Feier mit einem Bild aus der Luftfahrt, Optimismus zu verbreiten: „Denken Sie daran, starten können Sie nie bei Rückenwind, immer nur bei Gegenwind.“ Jedenfalls so lange der Gegenwind keine Orkanstärke annimmt.
Im Jubiläumsjahr ist die Beziehung zwischen Management und fliegendem Personal zerrüttet, schlussfolgert das HANDELSBLATT zur Jubiläumswoche:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lufthansa-verstoerende-szenen-zum-100.-geburtstag-der-machtkampf-eskaliert/100216963.html