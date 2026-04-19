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    Schwesig warnt Warken

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    Hautkrebsvorsorge nicht einschränken

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig kritisiert Warkens Kürzung beim Hautkrebs
    • Früherkennung entscheidend zur effektiven Krebsbekämpfung
    • Geplante Streichung der zweijährigen Kassenleistung
    Schwesig warnt Warken - Hautkrebsvorsorge nicht einschränken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert das Vorhaben von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die Hautkrebsvorsorge als Kassenleistung einzuschränken. "Das Hautkrebs-Screening zu streichen, ist völlig falsch. Bei der Bekämpfung von Krebs ist die Früherkennung entscheidend. Wir müssen Krebs bekämpfen. Die Zahlen für Hautkrebs sind alarmierend. Wir müssen Prävention stärken und nicht schwächen."

    Schwesig, die selbst eine Brustkrebserkrankung überstanden hat, betonte: "Es ist richtig, dass die Bundesregierung eine Gesundheitsreform plant. Die Krankenkassenbeiträge können nicht immer weiter steigen. Aber die muss auch gerecht und vernünftig sein."

    Nach den Plänen von Warken soll die bisher alle zwei Jahre mögliche Hautkrebsvorsorge auch ohne Symptome nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden./shy/DP/zb





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    Schwesig warnt Warken Hautkrebsvorsorge nicht einschränken Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert das Vorhaben von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die Hautkrebsvorsorge als Kassenleistung einzuschränken. "Das Hautkrebs-Screening zu streichen, ist völlig …
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