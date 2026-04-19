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    Schiffe von MSC und TUI haben Straße von Hormus passiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kreuzfahrtschiffe passierten die Straße von Hormus
    • TUI Mein Schiff 4 und 5 sowie MSC Euribia unterwegs
    • Durchfahrt im Konvoi in Abstimmung mit Behörden
    Schiffe von MSC und TUI haben Straße von Hormus passiert
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    GENF/HAMBURG (dpa-AFX) - Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Straße von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Darunter sind "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" von Tui Cruises und die "MSC Euribia" der Schweizer Gesellschaft MSC.

    Die Schiffe seien am Samstag im Konvoi durch die Meerenge vor dem Iran gefahren, sagte ein MSC-Sprecher. "Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden", hieß es.

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    Die TUI-Schiffe seien auf dem Weg Richtung Mittelmeer, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Weitere Details zum Routenverlauf und Zeitplan will die Reederei mitteilen, sobald diese verlässlich feststehen. Die "MSC Euribia" fährt nach Angaben ihrer Gesellschaft nach Nordeuropa. Die Kreuzfahrt der "Euribia" ab Kiel am 16. Mai werde wie geplant stattfinden.

    Straße von Hormus angeblich wieder zu

    Die USA und der Iran hatten gerade erst die Öffnung der Straße von Hormus verkündet, doch machte ein Sprecher des Hauptquartiers der iranischen Streitkräfte dies laut Nachrichtenagentur Fars dies am Samstag wieder rückgängig. Der Iran gehe militärisch gegen Schiffe vor, hieß es. Als Grund nannte er die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA.

    Nach Angaben des Schiffsdatendienstes MarineTraffic war das Kreuzfahrtschiff "Celestial Discovery" -die ehemalige "Aida aura" - am Freitag das erste, das seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die Straße von Hormus durchquerte. Mehrere Kreuzfahrtschiffe waren unter anderem in verschiedenen Häfen gestrandet, nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe aus den Iran starteten und der Iran einen Beschuss von Schiffen in der Meerenge androhten.

    Die "MSC Euribia" saß in Dubai fest, "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Nach der Evakuierung der Passagiere waren kleine Crews an Bord verblieben. Deutschlands größter Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises hat keine Schiffe in der Golfregion. Die Reederei hatte vergangenen Sommer entschieden, aufgrund der Lage keine Reisen in der Region anzubieten./oe/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 7,53 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +5,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,80 %/+19,52 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es vorwiegend um die Sicherheitslage der TUI-Kreuzfahrtschiffe in der Straße von Hormus, Routenänderungen und AIS-Positionsdaten; es gibt keine substantiellen Beiträge zur Kursentwicklung, Bewertung, fundamentalen Kennzahlen oder technischer Analyse der TUI-Aktie, nur vereinzelt spekulative Hinweise zu möglichen Zahlungen/Entschädigungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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