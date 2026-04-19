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    Guterres fordert Stopp von Angriffen auf UN-Blauhelme

    Für Sie zusammengefasst
    • Französischer Unifil-Soldat getötet drei verletzt
    • Guterres fordert Stopp von Angriffen auf Blauhelme
    • Dritter tödlicher Vorfall in Wochen drei Indonesier
    Guterres fordert Stopp von Angriffen auf UN-Blauhelme
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    NEW YORK/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach dem Tod eines französischen Soldaten der UN-Mission Unifil im Libanon fordert UN-Generalsekretär António Guterres einen Stopp von Angriffen auf Blauhelm-Soldaten. "Alle Akteure werden dringend aufgefordert, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen", sagte Guterres laut Mitteilung seines Sprechers Stéphane Dujarric in New York. Solche Angriffe stellten schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar und könnten Kriegsverbrechen gleichkommen.

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Tod des Soldaten am Samstag bestätigt und mitgeteilt, drei weitere Kameraden seien verwundet worden. Er schrieb auf der Plattform X weiter, alles deute darauf hin, dass die proiranische Hisbollah-Miliz für diesen Angriff verantwortlich sei. Die Unifil teile Macrons Einschätzung, teilte Dujarric weiter mit. Die Hisbollah wies jedoch jegliche Verantwortung für den Vorfall von sich. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und der Miliz verkündigt - die Hisbollah war an Gesprächen dazu allerdings nicht beteiligt.

    Dies sei der dritte Vorfall in den vergangenen Wochen, der zum Tod von bei der Unifil dienenden Blauhelmen geführt habe, sagte der Sprecher von Guterres. Ende März waren bei Angriffen drei indonesische Blauhelm-Soldaten ums Leben gekommen. Die Unifil überwacht seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte./hme/DP/zb





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