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    Haushalte nach Stromausfall in Nikolassee wieder am Netz

    Für Sie zusammengefasst
    • Erneuter Stromausfall in Nikolassee rasch behoben
    • 1.314 Haushalte nach kurzer Störung wieder online
    • Brandanschlag im Januar verursachte lange Stromausfälle
    Haushalte nach Stromausfall in Nikolassee wieder am Netz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund drei Monate nach dem tagelangen Stromausfall im Berliner Südwesten ist in einem Teil des damals betroffenen Gebiets erneut der Strom ausgefallen. Die Störung in Nikolassee konnte laut des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH jedoch zeitnah behoben werden. Gegen 23.35 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers alle 1.314 betroffenen Haushalte wieder am Netz.

    Der Strom sei gegen 22.00 Uhr ausgefallen, hieß es zuvor vom Netzbetreiber. Zu der Ursache des Stromausfalls konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Die Polizei war wegen des Blackouts nach eigenen Angaben mit verstärkten Streifen unterwegs.

    Anfang Januar war es im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu dem bislang längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte gekommen. 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe waren teils tagelang ohne Strom und damit oft auch ohne Heizung. Am 7. Januar war die Stromversorgung wieder für alle hergestellt./mvk/DP/zb





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