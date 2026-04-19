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    Französischer Soldat bei UN-Mission im Libanon getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Französischer Unifil-Soldat im Libanon getötet
    • Macron beschuldigt Hisbollah und fordert Festnahmen
    • Unifil räumte Sprengsätze, Soldaten unter Beschuss
    Französischer Soldat bei UN-Mission im Libanon getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS/BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Kameraden verwundet und evakuiert worden seien. "Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist", schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen.

    Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Libanon und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Frankreich ist dem Libanon als frühere Mandatsmacht bis heute traditionell eng verbunden. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte nach dem Angriff auch mit Macron.

    Unifil teilte mit, dass die Soldaten am Morgen Sprengsätze an einer Straße im Süden beseitigt hätten. Dabei seien sie unter Beschuss geraten, woraufhin einer der Unifil-Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden seien. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer für den Angriff verantwortlich.

    Die Hisbollah wies allerdings jegliche Verantwortung für den Vorfall von sich. In einer Mitteilung am frühen Abend rief sie zu Vorsicht bei Schuldzuweisungen auf und erklärte, sie warte die Untersuchung der libanesischen Armee zu den Umständen ab.

    Das libanesische Außenministerium versprach in einer Mitteilung eine gründliche Untersuchung des Vorfalls durch die libanesischen Behörden.

    Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet./jot/DP/zb






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