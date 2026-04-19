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    Erpressung

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    Hipp-Gläschen mit Rattengift in Österreich

    Für Sie zusammengefasst
    • In Österreich Rattengift in Hipp-Babynahrung gefunden
    • Polizei meldet keinen Verzehr und warnt die Bevölkerung
    • AGES sieht Erpressungsversuch gegen Hersteller Hipp
    Erpressung - Hipp-Gläschen mit Rattengift in Österreich
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIEN (dpa-AFX) - In Österreich ist ein mit Rattengift verseuchtes Gläschen Hipp-Babynahrung gefunden worden. Ein Kunde habe dies gemeldet, "ein Verzehr hat nicht stattgefunden", teilte die Polizei im Bundesland Burgenland am späten Samstagabend mit. Sie veröffentlichte eine "dringende Warnung an die Bevölkerung".

    Verdächtige Gläschen sollten nicht geöffnet und der Polizei gemeldet werden. Nach Angaben der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) handelt es sich um einen Erpressungsversuch gegen den Babynahrungshersteller Hipp.

    Hipp hatte sein Sortiment in den Sparsupermärkten in Österreich bereits am Freitagabend zurückgerufen. Ein Hipp-Sprecher hatte zuvor von einem "externen kriminellen Eingriff" gesprochen./oe/DP/zb





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