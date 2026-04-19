Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Johnson Service Group ist ein führender Anbieter von Textil- und Mietlösungen in Großbritannien, spezialisiert auf Arbeits- und Schutzkleidung sowie Textilien für Gastronomie und Hotellerie. Mit einem starken Netzwerk und maßgeschneiderten Lösungen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Elis und Aramark ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Johnson Service Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Johnson Service Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,47 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +44,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,20 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Johnson Service Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +3,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Johnson Service Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,47 %.

Mit +3,47 % Dividendenrendite bietet Johnson Service Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +44,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Johnson Service Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,47 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,20.

Johnson Service Group weißt eine Marktkapitalisierung von 592,01 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,47 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.