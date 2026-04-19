Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 16/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
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Insiderkäufe vom 13.04.26 bis 19.04.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,12 Mio.€
|18,40 Tsd. Stk.
|5
|17,63 Tsd.€
|2,14 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 13.04.26 bis 19.04.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|2,01 Mio.
|12,92 Tsd. Stk.
|1
|1,43 Mio.$
|15,00 Tsd. Stk.
|2
|24,65 Tsd.€
|44,78 Tsd. Stk.
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: +22,17 %
Wochenperformance: +22,17 %
Platz 1
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
Wochenperformance: +28,04 %
Wochenperformance: +28,04 %
Platz 2
Sixt Vz
Wochenperformance: +9,49 %
Wochenperformance: +9,49 %
Platz 3
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -1,40 %
Wochenperformance: -1,40 %
Platz 4
ProCredit Holding & Co.KGaA
Wochenperformance: +13,71 %
Wochenperformance: +13,71 %
Platz 5
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