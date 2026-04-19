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    HARd-Rollout: Mehr Leistung, Qualität & Marktchancen in Kürze

    HYTN setzt mit „HARd“ auf ein neuartiges Remediationsverfahren für medizinische Cannabisblüten – entwickelt im EU‑GMP‑Rahmen, schonend für Qualität und Struktur der Produkte.

    HARd-Rollout: Mehr Leistung, Qualität & Marktchancen in Kürze
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTN bringt das proprietäre Remediationsverfahren „HARd“ als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis‑Trockenblüten‑Programme auf den Markt.
    • „HARd“ wurde im unternehmens‑eigenen, EU‑GMP‑konformen Qualitätssystem entwickelt und validiert und soll Keimbelastung reduzieren bei Erhalt der strukturellen, organoleptischen und chemischen Eigenschaften der Blüten.
    • Interne Validierungen und unabhängige Analysen zeigen mehrfache Log‑Stufen‑Reduktionen bei Gesamtkeimen, Hefen/Schimmel und gallensalztoleranten gramnegativen Keimen; in vielen Fällen erreichten die Ergebnisse ein Niveau, das den mikrobiologischen Spezifikationen für inhalative Arzneimittel des Europäischen Arzneibuchs entsprechen könnte.
    • Das Verfahren kommt ohne externe Wärmezufuhr, ionisierende/nicht‑ionisierende Strahlung, chemische Begasung oder Feuchtigkeitsentzug aus, was es für Partner attraktiv macht, die product‑quality‑schonende, nicht‑bestrahlte Remediation in einem streng regulierten Rahmen suchen.
    • Mit „HARd“ verarbeitete Cannabis‑Trockenblüten wurden kommerziell in Deutschland eingeführt — ein Nachweis praktischer Anwendung in einem regulierten internationalen Versorgungsmarkt, jedoch keine behördliche Zulassung der Methodik.
    • HYTN will „HARd“ national und international als Dienstleistung anbieten und sieht dies als Ergänzung zu seiner diversifizierten, GMP‑konformen Verarbeitungs‑ und Vertriebsstrategie (Großhandel, Direktvertrieb, medizinische Verkäufe, B2B); die Mitteilung ist als Marketingausgabe mit Hinweis auf Interessenkonflikte und hohe Investitionsrisiken zu verstehen.


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