HARd-Rollout: Mehr Leistung, Qualität & Marktchancen in Kürze
HYTN setzt mit „HARd“ auf ein neuartiges Remediationsverfahren für medizinische Cannabisblüten – entwickelt im EU‑GMP‑Rahmen, schonend für Qualität und Struktur der Produkte.
Foto: adobe.stock.com
- HYTN bringt das proprietäre Remediationsverfahren „HARd“ als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis‑Trockenblüten‑Programme auf den Markt.
- „HARd“ wurde im unternehmens‑eigenen, EU‑GMP‑konformen Qualitätssystem entwickelt und validiert und soll Keimbelastung reduzieren bei Erhalt der strukturellen, organoleptischen und chemischen Eigenschaften der Blüten.
- Interne Validierungen und unabhängige Analysen zeigen mehrfache Log‑Stufen‑Reduktionen bei Gesamtkeimen, Hefen/Schimmel und gallensalztoleranten gramnegativen Keimen; in vielen Fällen erreichten die Ergebnisse ein Niveau, das den mikrobiologischen Spezifikationen für inhalative Arzneimittel des Europäischen Arzneibuchs entsprechen könnte.
- Das Verfahren kommt ohne externe Wärmezufuhr, ionisierende/nicht‑ionisierende Strahlung, chemische Begasung oder Feuchtigkeitsentzug aus, was es für Partner attraktiv macht, die product‑quality‑schonende, nicht‑bestrahlte Remediation in einem streng regulierten Rahmen suchen.
- Mit „HARd“ verarbeitete Cannabis‑Trockenblüten wurden kommerziell in Deutschland eingeführt — ein Nachweis praktischer Anwendung in einem regulierten internationalen Versorgungsmarkt, jedoch keine behördliche Zulassung der Methodik.
- HYTN will „HARd“ national und international als Dienstleistung anbieten und sieht dies als Ergänzung zu seiner diversifizierten, GMP‑konformen Verarbeitungs‑ und Vertriebsstrategie (Großhandel, Direktvertrieb, medizinische Verkäufe, B2B); die Mitteilung ist als Marketingausgabe mit Hinweis auf Interessenkonflikte und hohe Investitionsrisiken zu verstehen.
0,00 %
+11,56 %
+21,48 %
+1,55 %
+1.540,00 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte