AIVEREST bringt fünf Exoskelette zu Europapremiere auf der Hannover Messe mit

Das AIVEREST-Team hat zwei Jahre lang mit Beschäftigten in Industrie und Lagerlogistik, Feuerwehrangehörigen und älteren Menschen gesprochen. Das Unternehmen hörte aufmerksam zu und entwickelte schließlich mehrere maßgeschneiderte Lösungen: industrielle Exoskelette für Arbeiterinnen und Arbeiter in Industrie und Lagerlogistik, ein robustes Modell für Rettungsmannschaften und persönliche Mobilitätshilfen für Seniorinnen und Senioren. Jedes Produkt zeichnet sich durch ein geringes Gewicht, eine mechanische Konstruktion, welche die Interaktion zwischen Mensch und Maschine unterstützt, und eine Reaktionszeit im Millisekunden-Bereich aus.

HANNOVER, Deutschland, 19. April 2026 /PRNewswire/ -- AIVEREST, eine preisgekrönte Exoskelettmarke aus China, gibt ihr internationales Debüt auf der Hannover Messe 2026 (Stand C10, Halle 26). Der Name verbindet AI mit dem Everest-Spirit: Grenzen überschreiten, immer höher steigen.

Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert AIVEREST drei Kategorien:

Upper-Limb Exoskeleton (Exoskelett für die oberen Gliedmaßen) – Entwickelt für Beschäftigte an Montagebändern und andere Personen, die repetitive Hebebewegungen der Arme oder Überkopfarbeiten ausführen. Dieses passive Modell wiegt nur 1,9 kg, bietet bis zu 10 kg dynamische Unterstützung beim Heben der Arme und beim Überkopfgreifen und reduziert die Belastung von Schulter und Nacken um 30 %. Es sind keine Batterien oder Kabel erforderlich, die mechanische Unterstützung erfolgt unmittelbar und gleichmäßig, so dass sich die Benutzerinnen und Benutzer weniger anstrengen müssen, weniger ermüden und auf Dauer keine belastungsbedingten Verletzungen erleiden.

Waist Exoskeleton (Taillen-Exoskelett) – Entwickelt für Kommissionierkräfte, Beschäftigte in der Lagerlogistik sowie alle, die den ganzen Tag heben und sich bücken. AIVEREST bietet hier drei Varianten an: aktiv, leicht aktiv und passiv. Die Modelle reduzieren den Energieverlust um bis zu 50 %, unterstützen Lasten von 0 bis 60 kg und bieten eine maximale Tragfähigkeit von 30 kg. Ganz gleich, ob Mitarbeitende eine motorisierte Unterstützung oder eine leichte, wartungsfreie Lösung benötigen, die Taillen-Modelle helfen ihnen, sich weniger zu bücken, weniger zu belasten und produktiv zu bleiben.

Dexterous Mobile Exoskeleton (Bewegliches mobiles Exoskelett) – Dieses Exoskelett wurde für Rettungskräfte entwickelt, die schwere Ausrüstung durch Rauch, Staub und unebenes Gelände tragen. Es verfügt über eine viergliedrige bionische Konstruktion, die die traditionellen planaren Bewegungsgrenzen durchbricht und dynamische Bewegungen mit voller Bewegungsfreiheit ermöglicht, die präzise mit menschlichen Gelenkbewegungen bis hinunter zum Millimeterbereich synchronisiert werden. Sein passives Rückentragesystem reduziert die Belastung von Schulter und Lendenwirbelsäule um 70 %. Das Design wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem deutschen iF Design Award, den MUSE Design Awards und den New York Product Design Awards.

Live an Stand C10, Halle 26: Tragen Sie die Industriemodelle und probieren Sie unser Exoskelett für persönliche Mobilität im Alltag aus – gedacht für die Altenpflege, den Sport und darüber hinaus.

Medienkontakt:

Maksim Hao | Maksim.Hao@aiverest.com | +86 15094683303

Informationen zu AIVEREST:

AIVEREST hat seinen Hauptsitz in Hangzhou und entwickelt intelligente Mobilitätslösungen für jede Lebensphase, wobei der Schwerpunkt auf menschengerechten, unterstützenden Wearables liegt. Angetrieben von einer Vision: Lassen Sie sich von intelligenter Wearable-Technologie auf Ihrem Weg in die Zukunft unterstützen. www.aiverest.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2956758/2.jpg

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