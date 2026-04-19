Dividenden im Fokus
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Etablissements Maurel & Prom ist ein französischer unabhängiger Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf Exploration und Förderung, v.a. in Afrika (Gabun, Tansania). Hauptprodukte sind Rohöl und Erdgas. Marktstellung: kleiner bis mittelgroßer E&P-Spezialist (Mid-Cap), Nische gegenüber integrierten Majors. Wichtige Konkurrenten: Perenco, Tullow Oil, Cairn, Kosmos. USP: Afrika-Fokus, schlanke Struktur, hohe operative Hebel auf Ölpreis.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Etablissements Maurel & Prom nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Etablissements Maurel & Prom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+24,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,93 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Etablissements Maurel & Prom investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +343,27 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Etablissements Maurel & Prom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,86 %.
Mit +3,86 % Dividendenrendite bietet Etablissements Maurel & Prom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Etablissements Maurel & Prom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,86 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,93.
Etablissements Maurel & Prom weißt eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Etablissements Maurel & Prom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.04.2026
Mit einer Performance von -8,04 % musste die Etablissements Maurel & Prom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,86 %, eine Investition von etwa 310.881€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,448370
|+15,74 %
|+3,86 %
|2025
|0,387387
|+24,70 %
|+6,14 %
|2024
|0,310650
|+22,37 %
|+4,63 %
|2023
|0,253851
|+69,43 %
|+5,89 %
|2022
|0,149828
|0,00 %
|+3,14 %
Warum Etablissements Maurel & Prom für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,86 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +24,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,93
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen