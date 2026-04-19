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    Dividenden im Fokus

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Dividenden im Fokus - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Etablissements Maurel & Prom ist ein französischer unabhängiger Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf Exploration und Förderung, v.a. in Afrika (Gabun, Tansania). Hauptprodukte sind Rohöl und Erdgas. Marktstellung: kleiner bis mittelgroßer E&P-Spezialist (Mid-Cap), Nische gegenüber integrierten Majors. Wichtige Konkurrenten: Perenco, Tullow Oil, Cairn, Kosmos. USP: Afrika-Fokus, schlanke Struktur, hohe operative Hebel auf Ölpreis.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Etablissements Maurel & Prom nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Etablissements Maurel & Prom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,93 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Etablissements Maurel & Prom investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +343,27 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Etablissements Maurel & Prom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,86 %.
    Mit +3,86 % Dividendenrendite bietet Etablissements Maurel & Prom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Etablissements Maurel & Prom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,86 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,93.
    Etablissements Maurel & Prom weißt eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Etablissements Maurel & Prom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.04.2026

    Mit einer Performance von -8,04 % musste die Etablissements Maurel & Prom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,86 %, eine Investition von etwa 310.881 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,448370 +15,74 % +3,86 %
    2025 0,387387 +24,70 % +6,14 %
    2024 0,310650 +22,37 % +4,63 %
    2023 0,253851 +69,43 % +5,89 %
    2022 0,149828 0,00 % +3,14 %

    Warum Etablissements Maurel & Prom für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,86 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +24,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,93
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Etablissements Maurel & Prom

    -8,04 %
    -14,50 %
    -19,37 %
    +49,68 %
    +106,36 %
    +142,76 %
    +343,27 %
    +186,69 %
    -32,93 %
    ISIN:FR0000051070WKN:853155
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    Verfasst von Markt Bote
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