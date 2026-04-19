Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Etablissements Maurel & Prom ist ein französischer unabhängiger Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf Exploration und Förderung, v.a. in Afrika (Gabun, Tansania). Hauptprodukte sind Rohöl und Erdgas. Marktstellung: kleiner bis mittelgroßer E&P-Spezialist (Mid-Cap), Nische gegenüber integrierten Majors. Wichtige Konkurrenten: Perenco, Tullow Oil, Cairn, Kosmos. USP: Afrika-Fokus, schlanke Struktur, hohe operative Hebel auf Ölpreis.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Etablissements Maurel & Prom nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Etablissements Maurel & Prom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,93 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Etablissements Maurel & Prom investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +343,27 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Etablissements Maurel & Prom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,86 %.

Mit +3,86 % Dividendenrendite bietet Etablissements Maurel & Prom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Etablissements Maurel & Prom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,86 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,93.

Etablissements Maurel & Prom weißt eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.