    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MSFT - DPA Materndienst zur Hannover Messe 2026 (AUDIO)

    MSFT - DPA Materndienst zur Hannover Messe 2026 (AUDIO)
    Foto: Mark Lennihan - dpa
    Hannover (ots) - SKRIPT

    Kurzfassung: 00'59"

    Langfassung: 02'49"

    Vorgeschlagene Anmoderation (ca. 00'23")

    In der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnt heute (20.04.26) mit der
    Hannover Messe die weltweit wichtigste Industrieschau. Noch bis Freitag geben
    Tausende von Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie
    oder der Energiewirtschaft Einblicke in die Zukunft von Produktion und
    Fertigung. Die zentralen Themen: Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche
    Intelligenz. Julian Bohne berichtet.

    Julian Bohne (ca. 00'18")

    Jahr für Jahr präsentieren sich auf der Hannover Messe die stärksten
    Industrieunternehmen der Welt. Ein guter Anlass, um nachzuforschen, wie es der
    deutschen Industrie geht. Was sind die maßgeblichen Messetrends und wie stark
    präsentiert sich das Herz der deutschen Wirtschaft? Bei Microsoft Deutschland
    verantwortet Gabriele Eder den Bereich "Fertigungsindustrie".

    O-Ton (Gabriele Eder, ca. 00'42" // ca. 00'33" Kurzfassung)

    Das eine alles bestimmende Thema auf der Hannover Messe ist auch dieses Jahr
    wieder Künstliche Intelligenz in all seinen Formen. Und das bedeutet ganz
    konkret, dass ganze Teams von KI-Agenten Einzug halten werden in die Produktion
    - und Unternehmen ihre Maschinen und Roboter mit Simulationen für den Einsatz in
    der echten Welt trainieren. Laut einer aktuellen Umfrage von Tech Consult ist es
    so, dass fast drei Viertel der deutschen Industrieunternehmen bei der
    KI-Transformation sehr gut mithalten. // Schnitt für Kurzfassung // Und das
    bedeutet, dass das Herz der deutschen Wirtschaft trotz aller aktuellen
    Herausforderungen die richtigen Prioritäten setzt.

    Julian Bohne (ca. 00:07")

    Ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage: Knapp die Hälfte der deutschen
    Unternehmen setzt bereits heute KI-Agenten produktiv ein.

    // ENDE KURZFASSUNG (00'59") //

    Julian Bohne (ca. 00:09")

    Die deutsche Industrie setzt also entschieden auf KI, um weiter an der
    Weltspitze mitzuspielen Laut Gabriele Eder ist das der richtige Weg.

    Gabriele Eder (ca. 00:20")

    Unsere Industrieunternehmen hier in Deutschland stärken durch KI ihre
    Innovationskraft, indem sie auf die besten heute verfügbaren KI-Technologien
    setzen. Dadurch gelingt es ihnen, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die man
    auf der ganzen Welt haben will. Genau das sichert ihre Souveränität, und so
    bleiben die Industrieunternehmen auch in den kommenden Jahren handlungsfähig,
    wettbewerbsfähig und zukunftsfähig.

    Julian Bohne (ca. 00'37")

    Die entscheidende Frage lautet nicht mehr "Kann KI das?", sondern: "Wie lässt
    sich KI in der Industrie ganzheitlich und dauerhaft tragfähig implementieren?"
    Ein Anwendungsbeispiel: Unternehmen steigern mithilfe von KI-Agenten ihre
    Wertschöpfung, indem sie ihre Systeme mit Simulationen auf die echte, die
    physische Welt vorbereiten. Auf der Hannover Messe zeigen große Unternehmen und
    Hidden Champions gleichermaßen ihre Lösungsansätze. Auch am Microsoft-Stand
    dreht sich alles um das Thema, sagt Expertin Eder.

    Gabriele Eder (ca. 00'32")

    Um mal ganz konkret auf unseren Kunden Krones einzugehen: ein absoluter
    KI-Pionier. Denn die Neutraublinger haben sogenannte agentische Digitale
    Zwillinge ihrer Getränkeabfüllanlagen im Einsatz. Die simulieren den
    Abfüllprozess und seine Abläufe werden dadurch ganz automatisch optimiert. So
    spart Krones bei jeder Umrüstung ihrer Anlagen mehrere Stunden. Im Endeffekt
    mischt also KI die Karten neu, und wer sie wie der Weltmarktführer Krones zu
    nutzen weiß, verschafft sich einen Vorsprung, womöglich für viele Jahre.

    // ENDE LANGFASSUNG (02'49") //

    Pressekontakt:

    Ansprechpartner Microsoft
    Markus Göbel
    Senior Commercial Communications Manager Innovation
    E-Mail: mailto:markus.goebel@microsoft.com
    LinkedIn

    Ansprechpartner Assembly Ltd
    Anica Thalmeier
    Account Director
    E-Mail: mailto:anica.thalmeier@assemblyinc.com
    LinkedIn

    Nele Dreisbach
    Senior Account Executive
    E-Mail: mailto:nele.dreisbach@assemblyinc.com
    LinkedIn

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14822/6258244
    OTS: Microsoft Deutschland GmbH
    ISIN: US5949181045
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 359,2 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +13,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,98 %/+87,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MSFT - DPA Materndienst zur Hannover Messe 2026 (AUDIO) SKRIPT Kurzfassung: 00'59" Langfassung: 02'49" Vorgeschlagene Anmoderation (ca. 00'23") In der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnt heute (20.04.26) mit der Hannover Messe die weltweit wichtigste Industrieschau. Noch bis Freitag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     