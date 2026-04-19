MSFT - DPA Materndienst zur Hannover Messe 2026 (AUDIO)
Kurzfassung: 00'59"
Langfassung: 02'49"
Vorgeschlagene Anmoderation (ca. 00'23")
In der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnt heute (20.04.26) mit der
Hannover Messe die weltweit wichtigste Industrieschau. Noch bis Freitag geben
Tausende von Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie
oder der Energiewirtschaft Einblicke in die Zukunft von Produktion und
Fertigung. Die zentralen Themen: Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche
Intelligenz. Julian Bohne berichtet.
Julian Bohne (ca. 00'18")
Jahr für Jahr präsentieren sich auf der Hannover Messe die stärksten
Industrieunternehmen der Welt. Ein guter Anlass, um nachzuforschen, wie es der
deutschen Industrie geht. Was sind die maßgeblichen Messetrends und wie stark
präsentiert sich das Herz der deutschen Wirtschaft? Bei Microsoft Deutschland
verantwortet Gabriele Eder den Bereich "Fertigungsindustrie".
O-Ton (Gabriele Eder, ca. 00'42" // ca. 00'33" Kurzfassung)
Das eine alles bestimmende Thema auf der Hannover Messe ist auch dieses Jahr
wieder Künstliche Intelligenz in all seinen Formen. Und das bedeutet ganz
konkret, dass ganze Teams von KI-Agenten Einzug halten werden in die Produktion
- und Unternehmen ihre Maschinen und Roboter mit Simulationen für den Einsatz in
der echten Welt trainieren. Laut einer aktuellen Umfrage von Tech Consult ist es
so, dass fast drei Viertel der deutschen Industrieunternehmen bei der
KI-Transformation sehr gut mithalten. // Schnitt für Kurzfassung // Und das
bedeutet, dass das Herz der deutschen Wirtschaft trotz aller aktuellen
Herausforderungen die richtigen Prioritäten setzt.
Julian Bohne (ca. 00:07")
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage: Knapp die Hälfte der deutschen
Unternehmen setzt bereits heute KI-Agenten produktiv ein.
// ENDE KURZFASSUNG (00'59") //
Julian Bohne (ca. 00:09")
Die deutsche Industrie setzt also entschieden auf KI, um weiter an der
Weltspitze mitzuspielen Laut Gabriele Eder ist das der richtige Weg.
Gabriele Eder (ca. 00:20")
Unsere Industrieunternehmen hier in Deutschland stärken durch KI ihre
Innovationskraft, indem sie auf die besten heute verfügbaren KI-Technologien
setzen. Dadurch gelingt es ihnen, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die man
auf der ganzen Welt haben will. Genau das sichert ihre Souveränität, und so
bleiben die Industrieunternehmen auch in den kommenden Jahren handlungsfähig,
wettbewerbsfähig und zukunftsfähig.
Julian Bohne (ca. 00'37")
Die entscheidende Frage lautet nicht mehr "Kann KI das?", sondern: "Wie lässt
sich KI in der Industrie ganzheitlich und dauerhaft tragfähig implementieren?"
Ein Anwendungsbeispiel: Unternehmen steigern mithilfe von KI-Agenten ihre
Wertschöpfung, indem sie ihre Systeme mit Simulationen auf die echte, die
physische Welt vorbereiten. Auf der Hannover Messe zeigen große Unternehmen und
Hidden Champions gleichermaßen ihre Lösungsansätze. Auch am Microsoft-Stand
dreht sich alles um das Thema, sagt Expertin Eder.
Gabriele Eder (ca. 00'32")
Um mal ganz konkret auf unseren Kunden Krones einzugehen: ein absoluter
KI-Pionier. Denn die Neutraublinger haben sogenannte agentische Digitale
Zwillinge ihrer Getränkeabfüllanlagen im Einsatz. Die simulieren den
Abfüllprozess und seine Abläufe werden dadurch ganz automatisch optimiert. So
spart Krones bei jeder Umrüstung ihrer Anlagen mehrere Stunden. Im Endeffekt
mischt also KI die Karten neu, und wer sie wie der Weltmarktführer Krones zu
nutzen weiß, verschafft sich einen Vorsprung, womöglich für viele Jahre.
// ENDE LANGFASSUNG (02'49") //
Pressekontakt:
Ansprechpartner Microsoft
Markus Göbel
Senior Commercial Communications Manager Innovation
E-Mail: mailto:markus.goebel@microsoft.com
Ansprechpartner Assembly Ltd
Anica Thalmeier
Account Director
E-Mail: mailto:anica.thalmeier@assemblyinc.com
Nele Dreisbach
Senior Account Executive
E-Mail: mailto:nele.dreisbach@assemblyinc.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14822/6258244
OTS: Microsoft Deutschland GmbH
ISIN: US5949181045
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 359,2 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +13,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,98 %/+87,92 % bedeutet.
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Du meinst Israel, ja genau hast du recht.
Moin zusammen,
ich beobachte Microsoft ($MSFT) schon länger und bin der Meinung, dass wir gerade Zeuge der nächsten großen Schwellen-Transformation sind. Während der Markt aktuell wegen der hohen Investitionskosten (CapEx) und der leichten Verlangsamung beim Azure-Wachstum (von 40 % auf ca. 39 %) etwas nervös reagiert, sehe ich genau hier die Einstiegschance.
Warum ich jetzt wieder bullisch werde:
- Vom „Chatbot“ zum „Agenten“: 2024/25 war das Jahr der Experimente mit Copilot. 2026 ist das Jahr der Agentic Enterprise. Mit den neuen „Agent 365“-Strukturen baut Microsoft eine Infrastruktur auf, in der KI-Agenten eigenständig Workflows übernehmen. Das ist kein nettes Feature mehr, sondern das neue Betriebssystem der Arbeitswelt.
- Bewertung vs. Historie: Der Kurs hat seit dem Jahreswechsel Federn gelassen (ca. 17 % unter dem Allzeithoch von Ende 2025). Mit einem PEG-Ratio von unter 0,9 und einer Bewertung, die fast wieder auf dem 5-Jahres-Schnitt liegt, ist Microsoft für mich so „günstig“ wie seit Jahren nicht mehr – wenn man das langfristige Potenzial einreist.
- Cloud-Power bleibt intakt: Ja, das Wachstum ist minimal gelevelt, aber wir reden immer noch von knapp 40 % bei Azure. Sobald die massiven Investitionen in GPU-Kapazitäten voll skalieren, dürfte die Marge wieder anziehen.
- Gaming-Umbruch: Die jüngsten News von der GDC 2026 zeigen, dass Microsoft Windows und Xbox immer enger verzahnt. Auch wenn die Hardware-Zahlen (Konsolen) schwächeln, ist der Content- und Service-Bereich eine Cashflow-Maschine.
Mein Fazit: Der aktuelle Dip ist für mich typisches „Wall Street Rauschen“. Wer langfristig denkt, kauft hier Qualität zu einem fairen Preis ein, bevor die Monetarisierung der KI-Agenten in den Quartalszahlen voll durchschlägt.