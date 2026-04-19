MSFT - DPA Materndienst zur Hannover Messe 2026 (AUDIO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 359,2 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +13,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,98 %/+87,92 % bedeutet.