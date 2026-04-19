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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Die Signale sind schon wieder negiert, kommt jetzt wieder ein Crash?

    Der Wochenauftakt wird wieder zum Spielball der internationalen Entwicklungen. Ein Crash ist daher nicht ausgeschlossen.

    DAX – Die Signale sind schon wieder negiert, kommt jetzt wieder ein Crash?

    Zum Beginn dieser Studie hätte man noch von einem bevorstehenden Ausbruch nach oben sprechen können. Immerhin haben die Marktteilnehmer mit sichtbar anziehenden Umsätzen nicht nur die Widerstandszone der alten Seitwärtszone erreicht, sondern diese auch intraday überwunden. Mit der erneuten Schließung der Straße von Hormus wurde dieses starke Signal aber wieder negiert. Zum Wochenauftakt ist somit, wenn sich am Status Quo nichts mehr ändert, wieder mit rückläufigen Notierungen zu rechnen. Diese können nach der jüngsten kurzfristigen Euphorie auch kräftiger ausfallen. Ein schneller Test der dann wieder relevanten unteren Begrenzung der Seitwärtsrange ist somit durchaus wahrscheinlich. In der aktuellen Phase ist es unerheblich, wie die Indikatorenlage sich darstellt. Es bleibt dabei, dass die Börsen derzeit ein Spielball der internationalen Entwicklungen sind. Dabei werden aber offenbar immer wieder die technischen Marken beachtet, wie zuletzt eben die Widerstandszone. Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich die US-Regierung mit den neuen Entwicklungen beschäftigt und damit die Börsen zu beruhigen versucht.

    Dow Jones – Unterstützung gehalten, Widerstand erreicht, und jetzt?

     

    Das gilt natürlich insbesondere für die US-Märkte. Wird sich der US-Präsident einen neuen Börseneinbruch, der mit großer Wahrscheinlichkeit nun wieder ansteht, einfach so gefallen lassen? Für Trader ist die Lage natürlich eine schöne Gelegenheit Unterstützungen und Widerstände zu nutzen. Es ist immer wieder davon auszugehen, dass sich an den wichtigen Wendepunkten etwas ereignet, was zum Geldverdienen einlädt. Darauf verlassen kann man sich gleichwohl nicht, sind die aktuell Beteiligten doch zuweilen unberechenbar. Rein von der Technik her, dürfte ein Abprallen an der nicht besonders wichtigen Widerstandszone für den Wochenauftakt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen sein.

    Gold – Bodenbildung hat funktioniert, wie geht es jetzt weiter?

     

    Ein Halten im Bereich der Unterstützungszone war zu erwarten, auch wenn dieses doch recht volatil verlaufen ist. Am tiefsten Punkt wurde eine klassische Hammerformation gebildet, die in den letzten Wochen eindrucksvoll bestätigt wurde. In den letzten Tagen haben sich die Bewegungsamplituden etwas beruhigt. Ob die Entwicklungen vom Wochenende für einen erneuten Anstieg in den 5.000er-Bereich ausreichen, bleibt abzuwarten. Die ebenfalls nahen Unterstützungszonen dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest gehalten werden.

    Öl – Der erfreuliche Einbruch dürfte nicht von großer Dauer sein.

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der parabolische Anstieg wurde bei Öl erwartungsgemäß nicht lange durchgehalten. Aus technischer Sicht war eine Korrektur dieser Bewegung früher oder später unausweichlich. Der letzte Rückgang war auf die kurze Öffnung der Straße von Hormus zurückzuführen. Mit den jüngsten Entwicklungen am Wochenende wird diese Bewegung am Montag bereits wieder negiert werden. Entsprechend werden die Marktteilnehmer die Ereignisse in der Straße von Hormus sehr genau beobachten. Jede Maßnahme in die eine oder andere Richtung wird den Öl-Preis entsprechend bewegen. Technisch gesehen, müsste eigentlich der neue kurzfristige Abwärtstrend anhalten, was aber vor dem aktuellen Hintergrund kaum zu erwarten ist.

    Bitcoin/USD – Das sollte ein Ausbruch sein

    Zunächst hat der Bitcoin eine Bodenbildung vollzogen. Diese dürfte am Freitag mit dem Ausbruch nach oben abgeschlossen worden sein. Die Linie im Chart resultiert aus einigen Punkten aus der Vergangenheit an denen die Kryptowährung immer wieder von oben oder unten gehalten hatte. Die Nachhaltigkeit des Ausbruchs muss zum Wochenauftakt bestätigt werden. Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch stehen nicht schlecht. Wie immer bei solchen Ausbrüchen, dürfte dann aber noch ein kurzer Rücksetzer (Pull-Back) an die Ausbruchslinie erfolgen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

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    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

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    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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