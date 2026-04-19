DAX – Die Signale sind schon wieder negiert, kommt jetzt wieder ein Crash?

Zum Beginn dieser Studie hätte man noch von einem bevorstehenden Ausbruch nach oben sprechen können. Immerhin haben die Marktteilnehmer mit sichtbar anziehenden Umsätzen nicht nur die Widerstandszone der alten Seitwärtszone erreicht, sondern diese auch intraday überwunden. Mit der erneuten Schließung der Straße von Hormus wurde dieses starke Signal aber wieder negiert. Zum Wochenauftakt ist somit, wenn sich am Status Quo nichts mehr ändert, wieder mit rückläufigen Notierungen zu rechnen. Diese können nach der jüngsten kurzfristigen Euphorie auch kräftiger ausfallen. Ein schneller Test der dann wieder relevanten unteren Begrenzung der Seitwärtsrange ist somit durchaus wahrscheinlich. In der aktuellen Phase ist es unerheblich, wie die Indikatorenlage sich darstellt. Es bleibt dabei, dass die Börsen derzeit ein Spielball der internationalen Entwicklungen sind. Dabei werden aber offenbar immer wieder die technischen Marken beachtet, wie zuletzt eben die Widerstandszone. Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich die US-Regierung mit den neuen Entwicklungen beschäftigt und damit die Börsen zu beruhigen versucht.

Dow Jones – Unterstützung gehalten, Widerstand erreicht, und jetzt?

Das gilt natürlich insbesondere für die US-Märkte. Wird sich der US-Präsident einen neuen Börseneinbruch, der mit großer Wahrscheinlichkeit nun wieder ansteht, einfach so gefallen lassen? Für Trader ist die Lage natürlich eine schöne Gelegenheit Unterstützungen und Widerstände zu nutzen. Es ist immer wieder davon auszugehen, dass sich an den wichtigen Wendepunkten etwas ereignet, was zum Geldverdienen einlädt. Darauf verlassen kann man sich gleichwohl nicht, sind die aktuell Beteiligten doch zuweilen unberechenbar. Rein von der Technik her, dürfte ein Abprallen an der nicht besonders wichtigen Widerstandszone für den Wochenauftakt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen sein.

Gold – Bodenbildung hat funktioniert, wie geht es jetzt weiter?

Ein Halten im Bereich der Unterstützungszone war zu erwarten, auch wenn dieses doch recht volatil verlaufen ist. Am tiefsten Punkt wurde eine klassische Hammerformation gebildet, die in den letzten Wochen eindrucksvoll bestätigt wurde. In den letzten Tagen haben sich die Bewegungsamplituden etwas beruhigt. Ob die Entwicklungen vom Wochenende für einen erneuten Anstieg in den 5.000er-Bereich ausreichen, bleibt abzuwarten. Die ebenfalls nahen Unterstützungszonen dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest gehalten werden.

Öl – Der erfreuliche Einbruch dürfte nicht von großer Dauer sein.

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der parabolische Anstieg wurde bei Öl erwartungsgemäß nicht lange durchgehalten. Aus technischer Sicht war eine Korrektur dieser Bewegung früher oder später unausweichlich. Der letzte Rückgang war auf die kurze Öffnung der Straße von Hormus zurückzuführen. Mit den jüngsten Entwicklungen am Wochenende wird diese Bewegung am Montag bereits wieder negiert werden. Entsprechend werden die Marktteilnehmer die Ereignisse in der Straße von Hormus sehr genau beobachten. Jede Maßnahme in die eine oder andere Richtung wird den Öl-Preis entsprechend bewegen. Technisch gesehen, müsste eigentlich der neue kurzfristige Abwärtstrend anhalten, was aber vor dem aktuellen Hintergrund kaum zu erwarten ist.

Bitcoin/USD – Das sollte ein Ausbruch sein

Zunächst hat der Bitcoin eine Bodenbildung vollzogen. Diese dürfte am Freitag mit dem Ausbruch nach oben abgeschlossen worden sein. Die Linie im Chart resultiert aus einigen Punkten aus der Vergangenheit an denen die Kryptowährung immer wieder von oben oder unten gehalten hatte. Die Nachhaltigkeit des Ausbruchs muss zum Wochenauftakt bestätigt werden. Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch stehen nicht schlecht. Wie immer bei solchen Ausbrüchen, dürfte dann aber noch ein kurzer Rücksetzer (Pull-Back) an die Ausbruchslinie erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.