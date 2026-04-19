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    Top-Artikel der Kalenderwoche 16/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 16/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Allianz-Aktie: Deshalb dürfte ihr Niedergang jetzt kaum noch aufzuhalten sein!


    Die Allianz-Aktie hat Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet, doch im Chart hat sich inzwischen großes Unheil zusammengebraut.

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    Nicht Rheinmetall: Deutsche Firma sichert sich Bundespolizei-Auftrag


    Hensoldt liefert hochmobile Drohnenabwehrsysteme an die Bundespolizei und plant große Investitionen für 2026 – Aktie im Plus!

    Microsoft: So schnell kann die Stimmung drehen – geht es jetzt erst richtig los?


    Ein seltener Kurssprung, ein strategischer KI-Schachzug und neue Fantasie im Cloud-Geschäft: Die Aktie von Microsoft sendet plötzlich wieder starke Signale. Doch ist das erst der Anfang oder nur eine technische Erholung?

    DroneShield-Aktie: Nach dem Absturz ist vor dem Absturz!


    Gerade erst hatte DroneShield das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen, da tritt urplötzlich der CEO zurück. Das könnte die Aktie in Schwierigkeiten bringen.

    Philippinen in Öl-Dilemma: Können sie sich auf russisches Öl verlassen?


    USA soll Öl-Ausnahme verlängern: Die Philippinen kämpfen um Weiterführung der Ausnahmeregelung.

    Keine Krise kann diesem Dividendenwachstums-Monster etwas anhaben!


    Prologis, der größte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) der Welt, hat allen Krisen zum Trotz ein weiteres, starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Rückenwind für die Dividende?

    Doppeltes Kursniveau geboten – warum Gerresheimer trotzdem ablehnt


    Gerresheimer sagt Nein zum Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Silgan. Die Firma will sich stattdessen auf den Verkauf der profitablen Centor-Tochter und die Finanzsanierung konzentrieren.

    DIESE Chip-Aktie kennt fast noch KEINER!


    Amkor Technology ist zwar noch kein bekannter Name, hat aber das Potenzial, mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz zu einem großen Gewinner ausfzusteigen. 

    Rheinmetall setzt ITM Power in Brand – Wasserstoff-Aktie explodiert um 40 %


    Die Aktie von ITM Power haussiert nach der Partnerschaft mit Rheinmetall. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein Netzwerk für synthetische Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.

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