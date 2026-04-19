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    Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken prüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Olaf Lies will Bau chinesischer Autos in VW prüfen
    • Beschäftigung sichern und deutsche Werke auslasten
    • Zusammenarbeit mit China prüfen und Strategie anpassen
    Lies - Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken prüfen
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies spricht sich dafür aus, den Bau von chinesischen Autos in den deutschen VW-Werken zu prüfen. Man könne nicht verhindern, dass chinesische Autobauer verstärkt in den europäischen Markt drängen, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für ihn stehe aber auch im Fokus, die Beschäftigung in deutschen VW-Werken zu sichern und Produktionsstätten auszulasten. "Wir müssen für die Beschäftigten eine Antwort finden, wie das gelingen kann."

    Der Regierungschef, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, sagte der Zeitung weiter, bald kämen neue Modelle auf den chinesischen Markt, die VW in China sowohl mit chinesischen Partnern, als auch allein entwickelt habe. "Da stellt sich ganz automatisch die Frage, welche Perspektiven sich daraus ergeben und ob man auch in Europa zusammenarbeiten könnte", sagte Lies. "Das muss man offen diskutieren und prüfen, ob sich daraus Chancen für die Produktionsstandorte von VW und der Zulieferindustrie ergeben könnten." Die Mitarbeiter bei VW hätten einen enormen Beitrag dazu geleistet, die deutschen Werke zu erhalten. "Deshalb geht es darum, diese Werke auch auszulasten."

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    Ministerpräsident auf China-Reise

    Lies war in der vergangenen Woche auf einer mehrtägigen Auslandsreise in China. Dabei wollte sich der Ministerpräsident vorrangig über das China-Geschäft von Volkswagen und innovative Verkehrskonzepte informieren. VW unterhält mehr als 30 Produktionsstätten in China.

    Der SPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auch, er nehme von seiner Reise die Frage mit, wie man weiter mit China umgehen wolle. "Ist China ein Konkurrent, vor dem wir uns schützen müssen? Oder müssen wir nicht Wege finden, wie wir auch partizipieren von den Erfolgen, die wir ja selber hier auch erzielen", sagte Lies. "Ich glaube: Wir sind klug beraten, wenn wir selbst Teil der Entwicklung sind und mit China zusammenarbeiten." Dazu bräuchte es auch eine überarbeitete nationale Chinastrategie./len/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 92,28 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,03 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von -2,47 %/+46,29 % bedeutet.




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