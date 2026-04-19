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    Chefs der Dax-Konzerne verdienen deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax-Chefs erhielten 2025 insgesamt 261,3 Mio Euro
    • Durchschnittlich 6,9 Mio Euro pro Dax-Vorstand
    • Plus durch Sonderzahlungen und aktienbasierte Vergütung
    Chefs der Dax-Konzerne verdienen deutlich mehr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Vorstandsvorsitzenden der großen börsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI) erhielten die Chefs der Konzerne aus dem Leitindex Dax insgesamt eine Vergütung von 261,3 Millionen Euro. Das waren laut "Handelsblatt" 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2024 waren die Gehälter demnach um rund zehn Prozent gestiegen, 2023 um zwei Prozent. 2022 mussten die Topmanager sogar Einschnitte hinnehmen.

    Das Plus im vergangenen Jahr beruhte dem Bericht zufolge vor allem auf Sonderzahlungen wie Abfindungen sowie auf der zunehmenden Orientierung der Vergütung am jeweiligen Aktienkurs. Kritiker monieren schon länger die immer höheren Spitzengehälter und das Ungleichgewicht zwischen den Vergütungen der obersten Chefs und der Belegschaft. Die Verhältnisse würden sich "amerikanisieren". Durchschnittlich erhielt jeder Dax-Chef 2025 demnach rund 6,9 Millionen Euro. Sieben der Top-Manager wurden mit mehr als zehn Millionen Euro entlohnt. Spitzenverdiener war erneut SAP -Chef Christian Klein. Er bekam 16,24 Millionen Euro, was allerdings weniger war als im Jahr zuvor mit etwa 19 Millionen Euro.

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    Einer Auswertung der "Wirtschaftswoche" zufolge folgten Christian Sewing von der Deutschen Bank (15,69 Mio.), Roland Busch von Siemens (12,33 Mio.), Oliver Bäte von der Allianz (11,61 Mio.) und Tim Höttges von der Deutschen Telekom (11,55 Mio.) auf den Plätzen. Aufsteiger des Jahres dürfte Rheinmetall -Chef Armin Papperger sein. Er verdiente dank des Rüstungs-Booms mit über 10 Millionen Euro zweieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor und schob sich auf Platz sechs vor.

    Die HRI-Studie basiert - wie in den vergangenen Jahren - auf den Vergütungsberichten von 38 der 40 Dax-Konzerne. Der Flugzeugbauer Airbus und der Diagnostikkonzern Qiagen sind nicht berücksichtigt. Beide Firmen haben ihren aktienrechtlichen Sitz nicht in Deutschland./hgo/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 180,4 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +13,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 189,31 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+55,74 % bedeutet.




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