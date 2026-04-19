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    Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran hat noch keine Entscheidung zu Treffen mit den USA
    • Seeblockade vor Hormus stoppt Gespräche mit den USA
    • Pakistan vermittelte Kontakt, US-Vertreter in Islamabad
    Bericht - Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Führung hat einem Bericht zufolge noch keine Entscheidung zu einem möglichen Treffen mit US-Vertretern getroffen. Solange die US-Marine weiter an ihrer Seeblockade vor der Straße von Hormus festhalte, werde es keine Verhandlungen geben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine informierte Quelle. In den vergangenen Tagen seien jedoch unter Vermittlung des Nachbarlands Pakistan Nachrichten ausgetauscht worden.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, dass eine Delegation für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reist. Seine Vertreter würden dort am Montagabend sein, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social - ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus dem Weißen Haus, dass Vizepräsident JD Vance, der Sondergesandte Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner nach Islamabad reisen./arb/DP/he





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