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    Merz empfängt Lula auf Schloss Herrenhausen

    Für Sie zusammengefasst
    • Militärische Ehren für Lula am Schloss Herrenhausen
    • Eröffnung der Hannover Messe mit Lula als Partner
    • Regierungsgespräche mit 15 Ministern zu Mercosur
    Merz empfängt Lula auf Schloss Herrenhausen
    Foto: Siarhei - 356130783

    HANNOVER (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist zum Auftakt seines zweitägigen Deutschlandbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit militärischen Ehren am Schloss Herrenhausen in Hannover empfangen worden. Nach einem Gespräch unter vier Augen wollen die beiden am Abend gemeinsam die Hannover Messe eröffnen. Brasilien ist Partnerland der größten Industrieschau der Welt.

    Am zweiten Besuchstag schließen sich nach einem gemeinsamen Messerundgang deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen mit insgesamt 15 Ministern auf dem Schloss an. Wirtschaftliche Themen wie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten werden im Mittelpunkt stehen. Es dürfte aber auch um das Agieren von US-Präsident Donald Trump im Nahen Osten und in Lateinamerika gehen./mfi/DP/he





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