Osisko Development: Cariboo rückt vor, Tintic liefert erste Erlöse!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 19.04.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt fundamental gut unterstützt. Nach Angaben des World Gold Council überschritt die weltweite Goldnachfrage inklusive OTC-Geschäften im Jahr 2025 erstmals die Marke von 5.000 Tonnen. Zentralbanken kauften netto 863,3 Tonnen, zugleich wuchsen die globalen Gold-ETF-Bestände im Gesamtjahr um 801 Tonnen.

In einem solchen Umfeld rücken vor allem fortgeschrittene Entwickler mit genehmigten Projekten, belastbarer Finanzierung und sichtbaren operativen Fortschritten in den Fokus. Genau an dieser Stelle wird Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) interessant.

Das Unternehmen ist noch kein etablierter Produzent, aber auch kein reiner Frühphasenwert mehr. Mit dem vollständig genehmigten Cariboo-Gold-Projekt in British Columbia und ersten Erlösen aus kleinmaßstäbigen Aktivitäten vom Tintic-Projekt in Utah hat Osisko Development (WKN: A3DK8G) im vergangenen Jahr gleich mehrere greifbare Meilensteine erreicht.

Entscheidend ist dabei aber nicht nur der Goldpreis. Für die weitere Bewertung sind vor allem Finanzierung, Projektumsetzung, Bohrfortschritt und der Übergang von Planung zu Bau und späterem Betrieb maßgeblich. Genau hierzu liefern die jüngsten Unternehmensunterlagen eine Reihe belastbarer Fakten.

Wichtig ist aber auch die andere Seite: Osisko bleibt ein Entwicklungswert mit Projekt-, Bau-, Finanzierungs- und Ausführungsrisiken. Wer die Aktie betrachtet, sollte deshalb Fortschritte und Risiken nebeneinander lesen.

Osisko Development - Cariboo bleibt das Herzstück, Tintic liefert erste Erlöse und 2026 bringt den nächsten Praxistest!

Das Herzstück der Firma ist nach Unternehmensangaben selbst das vollständig genehmigte und zu 100 % im Eigentum stehende Cariboo-Gold-Projekt im Zentrum von British Columbia. Die im April 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie sieht dort eine Untertagemine mit einer erwarteten Produktion von rund 1,89 Mio. Unzen Gold über zehn Jahre vor. Auf Basis eines Goldpreises von 2.400 US-Dollar je Unze weist die Studie einen Nachsteuer-NPV(5 %) von 943 Mio. CAD und einen IRR von 22,1 % aus.

Quelle: Osisko Development

Daneben verfügt das Unternehmen mit dem Tintic Project in Utah über ein zweites Projekt, das 2025 bereits erste Erlöse geliefert hat. Nach dem Verkauf des San-Antonio-Projekts richtet sich der Blick des Marktes damit noch stärker auf die operative Entwicklung von Cariboo und auf die Frage, wie belastbar der weitere Weg in Richtung Bau und späterer Produktion ist.

Die am 27.03.2026 veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 zeigen zunächst eines sehr klar: Osisko ist finanziell deutlich besser ausgestattet als viele andere Entwickler in einem vergleichbaren Stadium. Zum 31.12.2025 verfügte das Unternehmen über rund 422,3 Mio. CAD an liquiden Mitteln. Zusätzlich waren inklusive aufgelaufener Zinsen rund 145,8 Mio. CAD unter der ersten Ziehung der im Juli 2025 vereinbarten Projektfinanzierung mit Appian ausstehend.

Nach dem Bilanzstichtag kamen weitere Mittel hinzu. Am 03.02.2026 schloss Osisko ein Aktienangebot mit einem Bruttoerlös von 196,2 Mio. CAD ab, am 09.03.2026 meldete das Unternehmen zudem rund 24,9 Mio. CAD aus der Ausübung von Warrants. Das verschafft finanziellen Spielraum, ersetzt aber nicht die operative Umsetzung auf dem Weg zum Baufortschritt bei Cariboo.

Operativ kam aus dem Tintic Project erstmals ein greifbarer Beitrag. Im vierten Quartal 2025 erzielte Osisko dort aus kleinmaßstäbigen Aktivitäten 24,2 Mio. CAD Umsatz bei 6,8 Mio. CAD Umsatzkosten und einem operativen Einkommen von 8,7 Mio. CAD. Verkauft wurden 3.970 Unzen Gold. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen aus diesen Aktivitäten 6.240 verkaufte Goldunzen und 35,5 Mio. CAD Umsatz. Das ist noch keine stabile Großproduktion, zeigt aber, dass neben der Projektentwicklung bereits operative Erlöse erzielt wurden.

Quelle: Osisko Development

Im Zentrum steht dennoch Cariboo. Osisko meldete im Februar 2026 für das laufende 13.000 m Infill-Programm in der Lowhee-Zone neue Ergebnisse; zu diesem Zeitpunkt waren 11.025 m mit Ergebnissen veröffentlicht, rund 80 % des geplanten Programms. Laut Unternehmen soll das Programm die Ressourcensicherheit verbessern und die spätere Produktionsplanung verfeinern.

Parallel dazu liefen die Vorarbeiten auf dem Projektgelände weiter. Nach Unternehmensangaben befand sich die Aufrüstung der Bonanza-Ledge-Wasseraufbereitungsanlage Ende März in der Schlussphase der Inbetriebnahme. Zudem waren rund 2,1 Kilometer Untertageentwicklung abgeschlossen. Osisko wies allerdings selbst darauf hin, dass der Vortrieb im Bereich der Lowhee-Störung unter Plan lag, weil anspruchsvolle Gebirgsverhältnisse zusätzlichen Ausbau erforderlich machten.

Quelle: Osisko Development

Zur vollständigen Einordnung gehört auch der Rückschlag vom Januar 2026: Nach einem tödlichen Unfall eines Auftragnehmers am 22.01.2026 wurden die Aktivitäten am Cariboo-Projekt vorübergehend ausgesetzt. Laut Unternehmen wurden die geplanten Arbeiten am 02.03.2026 im Rahmen eines schrittweisen Wiederanlaufs und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden wieder aufgenommen.

Für Investoren ist das ein wichtiger Punkt, weil er zeigt, dass selbst ein genehmigtes Projekt weiterhin reale Sicherheits-, Bau- und Ausführungsrisiken trägt. Gleichzeitig liefen laut Unternehmen der Bau der Abraumlagerfläche, des Sedimentationsbeckens und weiterer kritischer Infrastruktur weiter, zudem war die Erweiterung des Camps auf 266 Zimmer abgeschlossen.

Fazit: Fortgeschrittener Goldentwickler mit Substanz - aber weiter klar risikobehaftet

Osisko Development vereint derzeit mehrere Punkte, auf die der Markt bei Goldentwicklern besonders achtet: ein vollständig genehmigtes Kernprojekt, eine im Sektor beachtliche Liquiditätsbasis, erste operative Erlöse aus Tintic und eine Reihe klar benannter Meilensteine für 2026. Genau deshalb gehört die Gesellschaft inzwischen nicht mehr in die gleiche Schublade wie reine Hoffnungswerte ohne Genehmigungs- oder Finanzierungsbasis.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen und Wertungen sind Meinungsäußerungen der Swiss Resource Capital AG zum Veröffentlichungszeitpunkt. Unternehmensangaben, Projektkennzahlen und operative Daten stammen - soweit nicht anders kenntlich gemacht - aus öffentlich zugänglichen Unterlagen von Osisko Development Corp. und wurden nach bestem Wissen geprüft; für Vollständigkeit, Richtigkeit und fortlaufende Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen.

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Quellen: Osisko Development Corp. - Pressemeldungen vom 11.02.2026, 02.03.2026 und 27.03.2026; Jahresabschluss, AIF und MD&A zum 31.12.2025; Cariboo Gold Project / Feasibility Study 2025; World Gold Council, Gold Demand Trends Q4 and Full Year 2025, Intro-Bild: stock.adobe.com

Redaktionsschluss: 16.04.2026.

Wesentliche Risiken: Projekt-, Bau-, Sicherheits-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs- und Marktrisiken. Wesentliche Chancen: Fortschritte bei Cariboo, weitere operative Erlöse aus Tintic, zusätzliche Ressourcenumwandlungen und ein weiter konstruktives Goldmarktumfeld.

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III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine, soweit hier bekannt.

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