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    Osteuropa-Aktien boomen

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    Ungarn jubelt nach der Wahl: also Paprika ins Depot!

    Aktien aus Osteuro werden in den Medien wenig beachtet, obwohl einige Aktienmärkte den DAX klar outperformen können. So stieg die Aktien an der Budapester Börse bereits um 32% in diesem Jahr - auch dank Peter Magyar!

    Trump glaubt an ein schnelles Kriegende im Iran, was die Anleger am 17. April zu starken Käufen ermunterte.  Die Straße von Hormus war kurzfristig offen, danach aber auch wieder geschlossen. Die Wall Street glaubt aber auch wohl an ein schnelles Kriegende, denn die Kurse sind an der Wall Street schon wieder auf dem Niveau wie vor dem Krieg. Der DAX stieg auch am Freitag um 2,2% auf   24.702 Indexpunkte und ist damit nun auch wieder mit 0,66% im Plus. Die Erholung war wieder einmal v-förmig. Der Ölpreis brach am Freitag um 7% auf 90 USD/Barrel ein. Für die Börse ist der Irankrieg wohl schon abgehakt. Auch neue Allzeit-Hochs scheinen jetzt wieder möglich. Aber wenn der Irankrieg noch lange anhält droht eine Energiekrise größeren Ausmaßes.

    Noch stärker war aber der Kursanstieg an der Budapester Börse in der vergangenen Woche. In Ungarn kam es am 11. April zu einem schon vorher allseits erwarteten Machtwechsel. Viktor Orban war zuvor 16 Jahren an der Macht mit seiner Fiduz-Partei. Nun weht in 1 Monat ein anderer Wind, denn der Oppositionsführer der Tisza-Partei Peter Magyar hat nun eine zwei Drittelmehrheit. Er wird nun bald die zuvor gesperrten EU-Gelder bekommen, aber auch den Kredit im Volumen von 90 Mrd. € an die Ukraine freigeben.

    Die Anleger an der Börse reagierten genauso enthusiastisch wie die Anhänger von Peter Magyar, nämlich mit Freudensprüngen. Am 12. April stieg der HTX-Index um 5% und damit jetzt schon um 32% seit Jahresbeginn. Damit zählt die Budapester Börse zum Top-Performer unter allen Weltbörsen. Aber auch andere Osteuropabörsen wie die Bukarester Börse mit einem Plus von 19% oder die Warschauer Börse mit einem Plus von 17% weit besser ab als der DAX, der sich am 17. April zwar um über 2% erholte, aber damit nur mit 0,7% seit Jahresbeginn im Plus ist. Der CECE-Index mit Ungarn, Polen und Tschechien im Boot stieg bereits um 15% seit Jahresbeginn auf ein neues Allzeit-Hoch. Aber auch der KTX Local Index aus Kasachstan überzeugt mit einem Plus von 25% seit Jahresbeginn Die Osteuropabörsen werden aber in den westlichen Medien trotz der deutlichen Outperformance immer noch sehr stiefmütterlich behandelt.

    Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 268 auf YouTube.

    Trump sorgt für gute Stimmung an der Börse, nur wie lange noch?

    Trump glaubt an ein schnelles Kriegende im Iran, was die Anleger am 17. April zu starken Käufen ermunterte.  Die Straße von Hormus war kurzfristig offen, danach aber auch wieder geschlossen. Die Wall Street glaubt aber auch wohl an ein schnelles Kriegsende, denn die Kurse sind an der Wall Street schon wieder auf dem Niveau wie vor dem Krieg. Der DAX stieg auch am Freitag um 2,2% auf 24.702 Indexpunkte und ist damit nun auch wieder mit 0.66% im Plus. Die Erholung war wieder einmal v-förmig. Der Ölpreis brach am Freitag um 7% auf 90 USD/Barrel (im Tief 86 USD) ein. Der NASDAQ Comp. Index stieg an Freitag um 1,3% und damit 5,3% seit Jahresbeginn. Der Nikkei 225 stieg sogar um 12% seit Jahresbeginn, obwohl Japan sehr von preiswertem Öl abhängig ist. Für die Börse ist der Irankrieg wohl schon abgehakt. Auch neue Allzeit-Hochs scheinen jetzt wieder möglich. Aber wenn der Iran sich nicht dem Diktat von Trump beugt, kann der Krieg noch lange dauern und der Ölpreis wieder ansteigen.

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    Andreas Männicke
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    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
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    Verfasst von Andreas Männicke
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    Osteuropa-Aktien boomen Ungarn jubelt nach der Wahl: also Paprika ins Depot! - Osteuropaaktien boomen - +++Trump glaubt an schnelles Kriegsende und überschätzt sich+++Wird der Irankrieg ein Vitenam2 für die USA?+++Straße von Hormus wieder geschlossen+++ EU-Länder wollen bei der Straße von Hormus helfen+++Ölpreis bricht ein+++Machtwechsel in Ungarn +++Budapester Börse boomt:+32%+++Bukarester Börse +20%++Warschauer Börse +17% +++Kasachstan: KTX-Index +25%+++Bitcoin erholt++ Wall Street und DAX trotz Irankrieg wieder im Plus+++KI-Aktien wie Nvidia wieder gefragt+++Kommen jetzt neue Allzeit-Hochs oder ein neuer Kurseinbruch?+++

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