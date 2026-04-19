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    Carsten Stork

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    Uran zieht stark an – strukturelle Story treibt den Markt

    Der Global X Uranium ETF konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 9,61 % bei 55,83 USD. Damit beendete der ETF die Woche nur knapp unter dem Wochenhoch von über 57 USD. Die Bewegung verlief dabei bemerkenswert …

    Carsten Stork - Uran zieht stark an – strukturelle Story treibt den Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Global X Uranium ETF konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 9,61 % bei 55,83 USD. Damit beendete der ETF die Woche nur knapp unter dem Wochenhoch von über 57 USD. Die Bewegung verlief dabei bemerkenswert sauber: Der Markt stieg über die gesamte Woche hinweg kontinuierlich an, ohne größere Rücksetzer.

    Diese Entwicklung bestätigt das übergeordnete Bild im Uranmarkt. Nach dem Rücksetzer im März stabilisieren sich die Preise auf einem weiterhin erhöhten Niveau, während die strukturelle Angebots- und Nachfragesituation unverändert angespannt bleibt. Die Nachfrage nach Uran wird weiterhin durch den globalen Ausbau der Kernenergie sowie steigende Investitionen in die Energieinfrastruktur gestützt.

    Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt. Die bekannten strukturellen Engpässe im Uranmarkt – von geopolitischen Risiken bis hin zu begrenzten Förderkapazitäten – sorgen dafür, dass die Angebotsseite nur langsam auf steigende Nachfrage reagieren kann.

    Die aktuelle Kursbewegung spiegelt damit weniger kurzfristige Nachrichten wider, sondern vielmehr eine Rückkehr des Marktes zum übergeordneten Thema: strukturelles Defizit bei gleichzeitig steigender strategischer Bedeutung von Uran.

    Fazit:

    Der Uranmarkt zeigt erneut Stärke und bestätigt die langfristige Investment-Story. Nach der Konsolidierung im März setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, getragen von einem strukturell engen Markt und stabiler Nachfrage. Solange sich an diesem fundamentalen Bild nichts ändert, bleibt das Umfeld für den Uransektor klar konstruktiv.

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