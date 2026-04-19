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    Carsten Stork

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    Bitcoin über 75.000 USD – Short-Squeeze und schwache Positionierung treiben die Rally

    Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 5,35 % bei 77.545 US-Dollar. Damit beendet der Markt die Woche nahe dem Hoch und bestätigt die zuletzt wieder aufgekommene …

    Carsten Stork - Bitcoin über 75.000 USD – Short-Squeeze und schwache Positionierung treiben die Rally
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 5,35 % bei 77.545 US-Dollar. Damit beendet der Markt die Woche nahe dem Hoch und bestätigt die zuletzt wieder aufgekommene Aufwärtsdynamik.

    Aus technischer Sicht ist besonders relevant, dass die zuvor mehrfach getestete Unterstützungszone im Bereich von 70.000 US-Dollar gehalten hat. Auf dieser Basis konnte sich eine dynamische Gegenbewegung entwickeln, die den Markt zurück über die Marke von 75.000 US-Dollar geführt hat.

    Die Bewegung wurde durch die Veröffentlichung der US‑PPI‑Daten verstärkt, die zwar erhöht ausfielen, aber weniger extrem als befürchtet und so einen Risk‑On‑Impuls über mehrere Assetklassen auslösten.

    Die Marktstruktur verstärkte diese Bewegung zusätzlich. In den Wochen zuvor war das Open Interest an der CME spürbar zurückgegangen, was auf den Abbau klassischer Basis-Trades hindeutet. Dadurch hat sich der Markt in seiner Struktur verändert: Weniger systematische Short-Positionen treffen auf eine höhere Sensitivität gegenüber kurzfristigen Impulsen. Genau diese Konstellation begünstigte einen ausgeprägten Short-Squeeze, bei dem zahlreiche Short-Positionen liquidiert wurden.

    Auch die Positionierung bleibt ein wichtiger Faktor. Das Managed Money hält weiterhin eine relativ hohe Netto-Long-Position von rund 2.138 Kontrakten, auch wenn diese im Vergleich zur Vorwoche leicht reduziert wurde. Damit bleibt die institutionelle Grundhaltung konstruktiv.

    Saisonal befindet sich Bitcoin ebenfalls in einer unterstützenden Phase. Historisch zeigt der Markt bis Anfang Mai eine positive Tendenz, was das aktuelle Setup zusätzlich stützt.

    Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: technische Stabilisierung auf der Unterseite, makroökonomischer Rückenwind und eine Marktstruktur, die kurzfristige Aufwärtsbewegungen verstärken kann.

    Fazit:

    Der Bitcoin-Future zeigt eine überzeugende Erholung nach dem erfolgreichen Test der 70.000er-Zone. Die Kombination aus Short-Squeeze, unterstützender Saisonalität und weiterhin konstruktiver Positionierung spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, ob sich der Markt nachhaltig oberhalb von 75.000 US-Dollar etablieren kann.



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